Про це інформує синоптик Наталка Діденко у фейсбук.

14 січня протягом дня температура повітря становитиме 0+3 градуси, на заході України та в Криму +3+8 градусів, на північному сході - Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина - від 2 морозу до 1 тепла.

Вітер південно-західний, на сході - східний, помірний.

Опади завтра - хіба що дощ на заході, в Карпатах з мокрим снігом. Є мала ймовірність вдень та ввечері снігу в східних областях, але нічого серйозного.

Проте все ж у більшості областей України - без опадів.

У Києві 14 січня без дощу, без снігу. Ввечері сьогодні на Маланки 0,-2 градуси, вночі до -1-4 градусів, завтра вдень у столиці близько нуля.

Надалі - потепління з піком до +7+10 градусів 18-19 січня.

Щодо "водохресних" морозів, то їх не буде, а буде температура повітря в Україні 18-19 січня +7+11, на крайньому півдні до +15 градусів.

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