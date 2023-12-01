Отже, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія несподівано з’явився на інтерв’ю до провладної журналістки Наталки Мосейчук з несподіваним зізнанням. Що нібито Україна, фактично через тиск Бориса Джонсона, відмовилася від миру "всього лише в обмін на нейтральний статус, як Швейцарія або Ізраїль".

Найперше, що треба знати: формально нейтральна Швейцарія з початку повномасштабного вторгнення в Україну оголосила про тісніші зв’язки з НАТО. І ось днями стало відомо, що армія Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак Cyber ​​Coalition.

Щодо Ізраїлю — він має статус основного союзника поза НАТО. І саме такі тісні зв’язки зі США дозволили хутко отримати пакет допомоги на війну з ХАМАС у конгресі.

Те, що пропонує Арахамія, — це скоріше консервація багатовекторності та позаполітичності, яка і привела нас до пекла 24 лютого.

В тій самій розмові з Мосейчук керівник фракції "Слуга Народу" пішов далі й пояснив, а що таке цей "нейтралітет по-російськи":

"Відмова від НАТО. Все інше там — косметичні, політичні приправки, типу денацифікація..."

Це відверта маніпуляція, бо до вторгнення пропагандистська машина Росії відверто накачувала свій охлос саме тезами про "денацифікацію" та "демілітаризацію". Тобто початковий план був такий: зміна державної ідеології на "союзну", як в Білорусі, і репресії щодо десятків тисяч патріотів — отих самих майданівців, ветеранів АТО і всіх мінімально свідомих. Демілітаризація — це свідома відмова від армії та зброї до декоративного рівня.

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Все це у Стамбулі пропонувалось підписати із російським фашистом навіть не другого, а третього розряду.

Керівник російської делегації у Стамбулі Володимир Мединський — помічник Путіна, який запам’ятався спотворенням історії на догоду імперським ідеям. А ще це колишній міністр культури РФ, за епохи якого був установлений у Москві сумнівний пам’ятник князю Володимиру, а російський кінематограф заполонили військові агітки а-ля "28 панфіловців", "Т-34" та "На Париж".

Отже, варто розібрати детальніше, хто був натхненником цих перемовин з української сторони. І чому зараз різноманітні арестовичі вливають у вуха нерозумних громадян тези про те, що треба було домовлятись у Стамбулі й був би мир.

Найперше — ці заяви цілком вкладаються в кампанію з дискредитації ЗСУ та Головнокомандувача Валерія Залужного. Бо ж саме наша армія дала рішучу відсіч окупантам і не дала підписати реваншистам листок із третьосортним путіністом.

Отже, керівником делегації України у Мінську був Давид Арахамія. Це людина, яка ще в лютому 2020-го обіцяла пустити воду окупантам в Крим. А в жовтні 2021 року, коли вторгнення було неминучим, — Арахамія літав до Відня на літаках Фірташа. Тобто навряд чи ця особа могла бути дипломатом із сильною проукраїнською позицією.

У численних інтерв’ю в Стамбулі Арахамія розказав, що гарантами нашої безпеки мають стати всі члени Радбезу ООН і Росія. Всі вони мають за три дні зібратись на консультації й вирішити, чи надавати Україні зброю. Цікаво, як же за таких умов може допомагати умовний гарант безпеки, Росія, якщо вона на нас і напала? Нонсенс.

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Другий перемовник — це піарник Офісу президента Михайло Подоляк. Людина, яка прославляла Юру Іванющенка, Віктора Януковича, і свого часу була депортована з території Білорусі за надмірно проросійський лобізм.

В інтерв’ю проросійському пропагандисту Василю Голованову, який був у стамбульському пулі преси, Подоляк розповів про багатовекторність, яка нас і призвела до повномасштабної війни з РФ. Знову ж таки, які консультації та допомога зброєю можуть бути від РФ, яка на нас напала?

Третій перемовник — тодішній заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Це особа, яка поцупила американський гуманітарний позашляховик. І людина, чиє прізвище не раз вигулькувало на схемах розкрадання гуманітарної допомоги. Потужний патріот, еге ж?

В українській делегації був ще такий собі дипломат Олександр Чалий (не плутати з колишнім послом України в США Валерієм Чалим). Цей - послідовний прихильник нейтралітету і багаторічний противник вступу до НАТО. Тоді він був радником Банкової.

Насправді ж цього нафталінового персонажа варто було не на переговори брати, а викинути на смітник під час Майдану. Бо саме цей пан прописував знаменитий Будапештський меморандум, який ми вихаркуємо кров’ю нині. На історичних фото цей комсомолець стоїть за спиною Кучми й подає документи.

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29 березня 2022 року, коли під Києвом гриміли бої, Чалий у Стамбулі протягував ідею того, що РФ… буде нашим гарантом безпеки. Знову Будапештський меморандум 2.0?

"І найголовніше, що нам вдалося досягти, що Росія при реалізації статті, яка дозволяє іншим країнам-гарантам застосувати й надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки…" — WTF? Але цей дипломат із минулого реально хизувався цим формулюванням, як перемогою.

Хоча чому я дивуюсь? Адже незадовго до повномасштабного вторгнення Чалий, який здав нашу ядерну зброю за папірець, переконував, що НАТО нам не треба і тому варто міняти курс. Наприклад, стати нейтральною державою, як Австрія. Чалий у цих коментарях не згадував, що на відміну від України Австрія оточена країнами НАТО. А отже, порівняння абсолютно некоректне.

Поки українська делегація товклась навколо ідеї Будапештського меморандуму 2.0 — керівник російської делегації Мединський розповідав, яка наволоч всі українські майданівці та патріоти. І що саме ці особи поламали "малину" дружби з РФ у 2014 році.

І заодно вивалив ідеї порізати ЗСУ нанівець та пропозицію від РФ взяти під контроль наші оборонні озброєння та будь-які навчання офіцерів. Пахло це аж ніяк не миром, а окупацією ЗСУ у власних інтересах. Наприклад, аби за кілька років піти разом на Варшаву та Берлін.

Окрема історія — присутність у Стамбулі ще одного перемовника, "гаманця" Путіна Романа Абрамовича. І статті в західних виданнях, як Зеленський особисто просив Байдена… не накладати санкції на Абрамовича. Бо, може, ще знадобиться для "мирних переговорів".

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Тож у Стамбулі нам пропонували знищити армію і остаточно вибити нам зуби. Відбувалось це в той час, коли наша армія боронила Київ, Харків і зупиняла рашистів на напрямку Одеси. Випадкові політики — Арахамія та Подоляк без жодного уявлення про наші цінності, про наші національні потреби — були не проти розглянути щось гірше за Будапештський меморандум.

Є щось дуже символічне в тому, що дипломатичним консультантом цієї нісенітниці знову виступила особа, яка писала оригінал того самого меморандуму.

Тож честь і хвала кожному солдату ЗСУ, кожному свідомому українцю, який не дав Росії шансу знищити нас у березні 2022 року дипломатично і політично. Бо ті "домовленості" не гарантували нам миру. Це була смерть, відкладена у часі. А також смертний вирок ЗСУ.

Майте це на увазі, коли натовпи арестовичів розкажуть вам про мир за будь-яку ціну, якому знову завадили кляті майданівці та ветерани.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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