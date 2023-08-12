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OPINION

Чи може нелюстрований Луцький керувати розробкою дронів?

Віктор Бобиренко
12 серпня, 2023 субота
10:08
Погляд Віктор Бобиренко

Ректор Національного авіаційного університету (НАУ) Максим Луцький — кум Табачника і Клюєва — займатиметься підготовкою кадрів для виробництва й управління БПЛА

Ось, наприклад, заступник міністра оборони Ганна Маляр днями (на вигляд адекватна, але...) заявила (цитата):

- Міноборони повністю виконало замовлення Генштабу щодо дронів для ЗСУ...

Ей, що ви там курите?

Запитайте будь-якого бійця в окопах — вистачає дронів чи ні?

Це як у Войновича в "Москва 2042"

Там рускіє просували геніальну ідею.

Типу комунізм — це (за марксовою формулою) — від кожного за можливостями — кожному за потребами.

Хто хоч трохи при пам’яті — розуміє — утопія. Бо хтось віддає себе суспільству, волонтерить, мріє і діє, і йде захищати країну. Так потребує душа. А у когось ментальність: яхти, бабки, дєвочкі/мальчікі. Потрєбності такіє, фулі.

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У Слуг є потрєбності. У нас немає.

Комунізм — утопія.

Так, по ходу, в ОПі вирішили, що потреби ЗСУ в дронах незначні. А потім цю потребу закрили. Фсьо, давайте ардєна, ми справились.

А насправді ні*уя не виходить ось із таких причин.

Треба розробляти українські дрони. Дуже треба.

Ключовим розробником має (мабуть) бути науковий заклад.

От є Національний авіаційний університет (НАУ). Є його ректор — Луцький Максим. Але у Луцького Максима — неадекватна реакція на критику себе і критику на адресу колишнього міністра Шкарлета. Бо корєша.Тому був випадок, коли він на вузівському КВНі розносив студентів. Бо "нє смєть крітіковать". А ще він кум Табачника і Клюєва.

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Так, тих самих зрадників. На яких клейма ніде ставити.

А ще він в розпал Майдану 2014 року керував Солом'янською РДА.

Згідно з законом — підпадає під люстрацію. Ректором за законом бути не може.

Може, виконуймо закон? Але ніт.

Оце він повинен розробляти БПЛА та готувати для цього операторів та техніків?!!

ФСБшна консерва?

Ну добре, Шкарлету було не до нього. Він навпаки, сплавив до нього проректором свого заступника Шкуратова.

Але ж має бути в МОНі хтось адекватний і патріот?

Не знаю.

Але з такими керівниками науки — нових БПЛА нам точно ще не скоро бачити.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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