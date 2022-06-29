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Чи можливо “бачити далі власної травми”, коли не знаєш, чи виживеш завтра? | Онлайн-проєкт "Власні назви"

29 червня, 2022 середа
18:00
Культура

29 червня о 19:00 відбудеться третій ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостею якого стане українська письменниця, адвокатка, правозахисниця, телеведуча, радіоведуча, членкиня Українського ПЕН Лариса Денисенко

Тема програми: Геноцидальна війна: чи можливо “бачити далі власної травми”, коли не знаєш, чи виживеш завтра?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

◾️ Як правильно розповідати західній аудиторії про екзистенційний жах, який переживає твоя країна?

◾️ Як говорити спокійно і виважено в той час, коли люди гинуть у пожежі Кременчуцького ТРЦ?

◾️ Скандал навколо омбудсмена Денісової: як правильно повідомляти про зґвалтування, які чинять російські військові?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Лариса Денисенко – письменниця, прозаїк, адвокатка, громадська діячка, ведуча прямих ефірів та авторських програм на Громадському радіо. Публічна правозахисниця та феміністка, підтримує та є офіційним обличчям компаній проти дискримінації. Посланниця доброї волі ООН в Україні з питань толерантності. Членкиня Українського ПЕН.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).


 
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