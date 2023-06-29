Чи можна потрапити на вільну територію України, якщо окупанти відібрали паспорт: відповідь Мінреінтеграції
Якщо окупанти відібрали або зіпсували паспорт, людина все одно може потрапити на вільну територію України. Для підтвердження особи можна скористатись іншим документом
Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода "Донбас. Реалії".
За її словами, людину можуть пустити з будь-яким документом, що посвідчує особу. Наприклад, це може бути свідоцтво про народження.
"Прикордонна служба на сьогодні впускає людей без паспортів. Ми знаємо, що робить ворог: він спеціально позбавляє наших людей українських паспортів, аби вони не могли в’їхати. Навіть за свідоцтвом про народження, навіть за копією свідоцтва про народження вони можуть в’їхати", - сказала чиновниця.
Також вона попросила звертатися безпосередньо до прикордонників.
"Не до митників, не до всіх, хто перебуває на переході, а саме до прикордонників. Вони дадуть інформацію і дадуть нам сигнал. У нас з УВКБ ООН розроблений цілий алгоритм на випадок, коли у людей немає грошей, немає, де жити, і треба виготовити паспорт", - зазначила Верещук.
- У травні стало відомо, що окупантам Херсонщини наказали навмисне псувати українські паспорти на блокпостах.
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