Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода "Донбас. Реалії".

За її словами, людину можуть пустити з будь-яким документом, що посвідчує особу. Наприклад, це може бути свідоцтво про народження.

"Прикордонна служба на сьогодні впускає людей без паспортів. Ми знаємо, що робить ворог: він спеціально позбавляє наших людей українських паспортів, аби вони не могли в’їхати. Навіть за свідоцтвом про народження, навіть за копією свідоцтва про народження вони можуть в’їхати", - сказала чиновниця.

Також вона попросила звертатися безпосередньо до прикордонників.

"Не до митників, не до всіх, хто перебуває на переході, а саме до прикордонників. Вони дадуть інформацію і дадуть нам сигнал. У нас з УВКБ ООН розроблений цілий алгоритм на випадок, коли у людей немає грошей, немає, де жити, і треба виготовити паспорт", - зазначила Верещук.