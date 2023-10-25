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Чи можуть припинити виплату пенсій українцям, які не знімають кошти понад пів року: відповідь Мінсоцполітики

25 жовтня, 2023 середа
12:52
Економіка Гривня, 1000 гривень, гроші

Відповідно до законодавства України діє норма, яка передбачає, що нарахування пенсій припиняється, якщо людина не знімала кошти з рахунку понад 6 місяців

Про це в ефірі телемарафону сказала перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

За її словами, ця норма діє вже багато років. Її запровадили для того, аби гроші не накопичувалися на рахунку людини, доля якої невідома.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм", - пояснила чиновниця.

Вона зазначила, що влада працює над тим, аби послабити й зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які перебувають за кордоном чи в зоні бойових дій і не мають змоги знімати гроші з рахунків.

Куди діваються гроші, якщо вони не "падають" на картку

"Нарахування – це не означає, що людина не має прав на пенсію. Це означає, що пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду, але поки що не перераховується на картку людини", - зазначила Марчак.

За її словами, якщо людина живе на ТОТ і раніше отримувала гроші через Укрпошту, її пенсію перераховують на картку. Якщо ж немає змоги зняти гроші з картки, вони все одно накопичуються.

"Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають", - сказала чиновниця й уточнила, що максимальний термін накопичення виплат становить 3 роки.

Як відновити виплату пенсій, якщо її було зупинено

Аби відновити свою пенсію, необхідно пройти фізичну ідентифікацію. В умовах війни її спростили, аби люди за кордоном або на ТОТ теж могли її пройти.

"Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду чи банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши у Пенсійний фонд, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію", - розповіла заступниця міністра. 

Також пройти ідентифікацію можна в електронному кабінеті Пенсійного фонду з "Дія.Підпис" або надіславши листа до Пенсійного фонду. Крім цього, якщо людина перебуває за кордоном, до ідентифікації прирівнюється відвідування консульської установи.

  • У серпні Кабмін дозволив Укрпошті надсилати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном, за допомогою міжнародних переказів.
Україна
пенсіонери
Війна з Росією
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