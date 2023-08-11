Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проєкту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством "Укрпошта" пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ", - написав він.

Така опція діятиме у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проєкту.

За словами Мельничука, передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом у країні його перебування.