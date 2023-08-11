Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном
Уряд схвалив експериментальний проєкт щодо виплат Укрпоштою пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за кордоном через війну
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
"Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проєкту щодо виплати міжнародним поштовим переказом акціонерним товариством "Укрпошта" пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ", - написав він.
Така опція діятиме у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження експериментального проєкту.
За словами Мельничука, передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом у країні його перебування.
- 11 березня у Міністерстві соціальної політики повідомили, що біженцям за кордоном продовжуватимуть нараховувати пенсії. Отримання матеріальної допомоги громадянами поза межами України не є підставою для позбавлення їх пенсійних виплат.
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