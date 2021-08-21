Чи потрібно ФОПам включати отриманих дохід до свого доходу. Відповідь ДФС
Державна фіскальна служба відповіла на одне з найболючіших запитань фізичних осіб - підприємців. Йдеться про те, чи підпадає надана банком чи іншою фінустановою позика під категорію "доходи"
Згідно із нормами Податкового кодексу України, фінансовий кредит - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами - нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент, передає Еспресо.TV.
"Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб - підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності", - наголошує Finance.ua.
Враховуючи те, що отримання фізичною особою - підприємцем кредиту відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначені строки, то протягом дії договору кредиту сума кредиту не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.
При цьому слід зазначити, якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи - підприємця та оподатковується на загальних підставах.
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