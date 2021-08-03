Чи треба робити тест на антитіла до та після щеплення від COVID-19: пояснення МОЗ

Про це повідомляють у МОЗ.



У відомстві спростували міф про те, що перед або після щеплення треба робити аналіз на антитіла, щоб зрозуміти, чи з'явився імунітет від хвороби.



Як зазначили у МОЗ, тести, якими вимірюють рівень антитіл – не стандартизовані. Лабораторії застосовують різні методи дослідження, одиниці вимірювання та обладнання. Тому такі тести часто дають вкрай неточні результати.



До того ж, антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Існує також клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше. Вона не визначається тестом на антитіла.



"Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету", – пояснюють у МОЗ.



Може бути і навпаки – перша доза вакцини дає високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету.

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