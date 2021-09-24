Чи зупинять у Києві рух громадського транспорту у разі локдауну: роз’яснення КМДА
У КМДА сподівається, що обмеження руху транспорту в столиці при локдауні вдасться уникнути
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає РБК-Україна.
"Що стосується обмежень, ми вже анонсували, якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок, я сподіваюся, що кількість вакцинації, проведеної в місті, досить велика і обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт", - наголосив він.
- Нагадаємо, станом на 24 вересня Київ та ще вісім регіонів другий день поспіль мають показники "помаранчевої" зони карантину.
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