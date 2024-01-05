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Чилі кон карне - пікантна страва для гурмана. Розповімо, як готувати
Смачна та гостра страва з яловичиною, квасолею та овочами. Вона прийшла до нас із мексиканської кухні. "Вогняна" страва припаде до смаку чоловічій частині сім'ї
Інгредієнти для чилі кон карне:
- філе яловичини - 250 г
- квасоля (відварена або консервована) - 200 г
- болгарський перець - 1 шт.
- стебло селери - 0.5 шт.
- цибуля - 1 шт.
- часник - 1 зубч.
- помідори (у власному соку) 150 г
- олія - 1 стол. л.
- сіль - 1 чайн. л.
- перець гострий мелений - за смаком
- вода - 1 скл.
- перець чорний мелений - за смаком
- спеції сухі - за смаком
Покрокове приготування чилі кон карне:
- філе яловичини промийте під холодною проточною водою, обсушіть, яловичину пропустити через м'ясорубку або тоненько наріжте
- цибулю та часник очистіть від шкірки, дрібно їх наріжте разом із селерою
- глибоку сковороду із товстим дном поставте на вогонь, розігрійте, налийте олію
- обсмажте до прозорості підготовлені овочі
- додайте до обсмажених овочів нарізану яловичину або фарш
- обсмажуйте м'ясо із овочами на середньому вогні близько 10 хв.
- перець помийте, приберіть насіння та плодоніжку, наріжте перець довільно , додайте до м'яса
- додайте мелену паприку та сухі спеції, подрібнений болгарський перець, обсмажуйте все разом, помішуючи, 7 хв.
- додайте подрібнені помідори , перемішайте
- для насиченішого смаку можна додати одну чайну ложку томатної пасти
- посоліть
- додайте чорний мелений перець, підготовлену квасолю, перемішайте
- залийте страву окропом так, щоб рідина повністю прикривала вміст сковороди
- тушкуйте до готовності на середньому вогні під кришкою
- якщо квасоля зварена до готовності, поки її не додавайте, а тушкуйте м'ясо без неї близько години
- потім додайте квасолю
- тушкуйте все разом ще пів години
- з консервованою квасолею тушкуйте 10 хв.
- готовому чилі кон карне дайте настоятися в сковороді під кришкою 15 хв.
Смачного!
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