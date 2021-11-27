Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото
Білоруська сторона забезпечує нелегальних мігрантів на кордоні з Республікою Польщею будівельними інструментами та холодною зброєю
Так стверджує польська Прикордонна варта і Територіальна оборона, які сьогодні, 27 листопада 2021 року, опублікували вдповідні світлини, повідомляє Еспресо.TV.
"Такі знаряддя знаходимо у місцях атаки на польський кордон", - зазначають "територіали" й наводять фото з обценьками, кусачками та ножем.
Ніж, як речовий доказ, показує на своїй сторінці у твітері й Прикордонна варта Польщі.
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