Чим Білорусь озброює нелегалів для прориву кордону Польщі. Показали фото

Так стверджує польська Прикордонна варта і Територіальна оборона, які сьогодні, 27 листопада 2021 року, опублікували вдповідні світлини, повідомляє Еспресо.TV.



"Такі знаряддя знаходимо у місцях атаки на польський кордон", - зазначають "територіали" й наводять фото з обценьками, кусачками та ножем.



Ніж, як речовий доказ, показує на своїй сторінці у твітері й Прикордонна варта Польщі.









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