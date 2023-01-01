Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо буде відповідний прорив, контрнаступ на півдні від Запоріжжя, і росіяни почнуть тікати, то я думаю, що ми зможемо продовжувати рухатися у напрямку Криму і навіть зайдемо на півострів. Виклик полягає у тому, щоб бути у змозі витримати атаку з точки зору планування і боєприпасів, а також енергії тих людей, які йдуть вперед. А це означає, що важливо мати правильного командира, тому що надзвичайно важко продовжувати просуватися вперед, коли на військо тиснуть. Тому, аби зайти у Крим, потрібно вишикувати правильних солдатів, підібрати правильну логістику і правильного командира", - зауважив військовий експерт.



Глен Грант підкреслив, що не можна покладатися на випадок, все має бути сплановано і продумано.



"Я глибоко переконаний, коли українські війська дійсно ступлять на кримську землю, то у Криму все зруйнується, і окупанти втечуть. Чим швидше ми будемо просуватися до Криму, тим швидше вони втечуть. Ми бачили це на Півночі, також це було і у Херсоні. Тікали, бо знали, що якщо залишаться, то будуть знищені або потраплять у полон. Ці люди досі на тому боці річки, це ті ж самі люди, і повірте, відваги у них від того не додалось. Якщо на них швидко напасти, вони знову втечуть, можливо, цього разу ще швидше, тому що знають, що було минулого разу. Так що Крим - це приз, і він зараз у руках росіян, але сподіваюся, що ми отримаємо достатньо зброї та обладнання, щоб мати можливість відвоювати Крим швидко, а не робити це маленькими кроками, втрачаючи багато української крові. Чим швидше і сильніше ми вдаримо на південь від Запоріжжя, тим відчайдушніше вони втікатимуть. У цьому немає сумніву", - сказав Грант.

Раніше екскомандувач сухопутних військ Республіки Польща, ексзаступник міністра оборони Польської Республіки, генерал Вальдемар Скшипчак зазначтв, що ЗСУ потрібно вдарити так, щоб дійти до Азовського моря та перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму

Також Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим

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