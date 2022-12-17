ЗСУ потрібно вдарити так, щоб дійти до Азовського моря та перерізати сухопутний коридор з Росії до Криму, - генерал Скшипчак
Колишній командувач сухопутних військ Республіки Польща, ексзаступник міністра оборони Польської Республіки, генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що найзручнішим напрямком для наступу ЗСУ є напрямок Запоріжжя - Мелітополь, Запоріжжя - Бердянськ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Потрібно наступом відрізати Росію від сухопутного зв’язку з Кримом. Це дуже важливо. Вважаю, що це має бути зроблене. Я навіть казав, що це треба зробити у серпні - вересні, коли російська армія була найслабша. Зараз російська армія слабкою не є, мусите мати на увазі, що росіяни на Запорізькому напрямку, на захід від Донецька, розбудовують оборону. На Північ від Мелітополя нагромаджують свої війська", - зазначив Скшипчак.
За словами генерала, ЗСУ знищують війська РФ за допомогою HIMARS, артилерією, але росіяни збирають ще більше військ.
"Варто бути дуже розважливими й знати коли вдарити. Розбити російські війська, дійти до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний коридор Росія - Крим. І тоді можна думати про те, щоб оточити війська між Каховським водосховищем та Херсоном – розбити їх там, і підійти до Криму", - пояснив Скшипчак.
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