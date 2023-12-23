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Чим здивувати гостей на вранішньому Різдвяному столі?
Святкове меню складається з оригінальних та смачних страв, які легко приготувати вдома
Сирні мафіни
Інгредієнти:
- 150 мл кефіру
- 100 г борошна
- 1 ч. л. з гіркою розпушувача
- 1 яйце
- 150 г твердого сиру
- 2 ст. л. рослинної олії
- ½ ч. л. цукру
- ½ ч. л. сушеного часнику
Покроковий рецепт приготування сирних мафінів:
- в глибокій ємності змішайте кефір, яйце, олію, борошно, розпушувач, цукор, сіль, сушений часник
- тісто має вийти, як на оладки
- додайте натертий на великій тертці сир
- посоліть
- знов перемішайте
- змастіть форми олією
- наповніть на дві третини, щоб мафінам було куди рости
- поставте форми з мафінами в заздалегідь прогріту до 180 градусів духовку на 12 хв.
- змішайте вершковий сир та невелику кількість густих вершків
- перекладіть крем у кондитерський мішечок
- використовуючи насадку, прикрасьте мафіни
- зверху покладіть огірок
- а на огірок - сьомгу.
Печінковий паштет
Інгредієнти
- 600 г курячої печінки
- 1 велика цибулина
- 1 велика морква
- олія
- вершкове масло
- 150 г вершків 15%
- 50 мл коньяку
- сіль
- чорний перець
- ½- 1 ч. л. мускатного горіха
Покроковий рецепт приготування печінкового паштету:
- обсмажте на олії нарізану цибулю з нарізаною морквою
- на іншій пательні розтопіть шматок вершкового масла
- починайте обсмажувати печінку
- коли печінка підсмажиться з усіх сторін, додайте до неї готові овочі, вершки, коньяк, мускатний горіх
- ретельно перемішайте
- готуйте ще протягом 5 хв.
- зніміть пательню з вогню
- дайте продуктам трішки охолонути
- подрібніть їх у єдину масу
- перекладіть готовий паштет у кондитерський мішечок
- викладіть його на солоні крекери
- зверху прикрасьте замороженою ягодою.
Канапе
Інгредієнти:
- хліб — білий та чорний
- вершковий сир
- в’ялені помідори
- в’ялені сливи
- базилік
- печериці
- соєвий соус
- корнішони
- листя салату
- шинка
- помідори черрі
- маслини
- спеції
- усі продукти - в залежності від кількості гостей для канапе
Покроковий рецепт приготування канапе:
- тонко поріжте хліб на невеликі шматочки
- підсушіть шматочки хліба на пательні або в духовці
- підсмажений хліб намажте вершковим сиром
- на білий хліб викладіть в’ялений помідор
- на чорний хліб викладіть в’ялену сливу
- додайте базилік.
Салат з оселедцем
(Кількість інгредієнтів також залежить від ваших уподобань)
Інгредієнти:
- оселедець
- картопля
- консервовані опеньки
- маслини
- каперси
- зелена цибуля
- сіль за бажанням
Покроковий рецепт приготування салату з оселедцем:
- відваріть і крупно наріжте картоплю
- поріжте крупними шматочками філе оселедця
- викладіть його на блюдо
- зверху покладіть картоплю
- додайте консервовані опеньки
- додайте маслини і каперси
- покладіть дрібно порізану зелену цибулю
- заправте салат олією
- додайте сіль за смаком
- перемішайте.
Картопля Дофінуа
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 1 склянка вершків
- по ½ ч. л. мускатного горіха, часнику та тім'яну
- чорний перець, сіль
- 100 г пармезану
Покроковий рецепт картоплі Дофінуа:
- наріжте свіжу почищену картоплю тонкими кружельцями
- викладіть кружельці в ємність для запікання у вертикальному стані, таким чином, щоб вони заповнили всю форму
- до вершків додайте сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх, інші спеції за смаком
- перемішайте отриману суміш
- залийте нею картоплю
- накрийте форму фольгою, але не щільно, щоб вершки могли кипіти та не виливатися
- поставте у нагріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини години
- посипте картоплю натертим на тертці сиром
- відправте в духовку смаколик ще на 20 хв.
Щасливого Нового року!
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