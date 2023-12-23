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Чим здивувати гостей на вранішньому Різдвяному столі?

23 грудня, 2023 субота
13:00
рецепти Новорічний стіл

Святкове меню складається з оригінальних та смачних страв, які легко приготувати вдома

Сирні мафіни

рецепт Сирних мафінів

Інгредієнти:

  • 150 мл кефіру
  • 100 г борошна
  • 1 ч. л. з гіркою розпушувача
  • 1 яйце
  • 150 г твердого сиру
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • ½ ч. л. цукру
  • ½ ч. л. сушеного часнику

Покроковий рецепт приготування сирних мафінів: 

  • в глибокій ємності змішайте кефір, яйце, олію, борошно, розпушувач, цукор, сіль, сушений часник
  • тісто має вийти, як на оладки
  • додайте натертий на великій тертці сир
  • посоліть 
  • знов перемішайте
  • змастіть форми олією 
  • наповніть на дві третини, щоб мафінам було куди рости
  • поставте форми з мафінами в заздалегідь прогріту до 180 градусів духовку на 12 хв.
  • змішайте вершковий сир та невелику кількість густих вершків
  • перекладіть крем у кондитерський мішечок 
  • використовуючи насадку, прикрасьте мафіни
  • зверху покладіть огірок
  • а на огірок - сьомгу.

Печінковий паштет

Інгредієнти

  • 600 г курячої печінки
  • 1 велика цибулина
  • 1 велика морква
  • олія
  • вершкове масло
  • 150 г вершків 15%
  • 50 мл коньяку
  • сіль
  • чорний перець
  • ½- 1 ч. л. мускатного горіха

Покроковий рецепт приготування печінкового паштету:

  • обсмажте на олії нарізану цибулю з нарізаною морквою
  • на іншій пательні розтопіть шматок вершкового масла 
  • починайте обсмажувати печінку
  • коли печінка підсмажиться з усіх сторін, додайте до неї готові овочі, вершки, коньяк, мускатний горіх
  • ретельно перемішайте 
  • готуйте ще протягом 5 хв.
  • зніміть пательню з вогню
  • дайте продуктам трішки охолонути 
  • подрібніть їх у єдину масу
  • перекладіть готовий паштет у кондитерський мішечок 
  • викладіть його на солоні крекери
  • зверху прикрасьте замороженою ягодою.

Канапе

Інгредієнти:

  • хліб — білий та чорний
  • вершковий сир
  • в’ялені помідори
  • в’ялені сливи
  • базилік
  • печериці
  • соєвий соус
  • корнішони
  • листя салату
  • шинка
  • помідори черрі
  • маслини
  • спеції
  • усі продукти - в залежності від кількості гостей для канапе

Покроковий рецепт приготування канапе: 

  • тонко поріжте хліб на невеликі шматочки
  • підсушіть шматочки хліба на пательні або в духовці
  • підсмажений хліб намажте вершковим сиром
  • на білий хліб викладіть в’ялений помідор
  • на чорний хліб викладіть в’ялену сливу
  • додайте базилік.

Салат з оселедцем

(Кількість інгредієнтів також залежить від ваших уподобань)

Інгредієнти:

  • оселедець
  • картопля
  • консервовані опеньки
  • маслини
  • каперси
  • зелена цибуля
  • сіль за бажанням

Покроковий рецепт приготування салату з оселедцем: 

  • відваріть і крупно наріжте картоплю
  • поріжте крупними шматочками філе оселедця 
  • викладіть його на блюдо
  • зверху покладіть картоплю
  • додайте консервовані опеньки
  • додайте маслини і каперси
  • покладіть дрібно порізану зелену цибулю
  • заправте салат олією
  • додайте сіль за смаком
  • перемішайте.

Картопля Дофінуа

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі
  • 1 склянка вершків
  • по ½ ч. л. мускатного горіха, часнику та тім'яну
  • чорний перець, сіль
  • 100 г пармезану 

Покроковий рецепт картоплі Дофінуа:

  • наріжте свіжу почищену картоплю тонкими кружельцями
  • викладіть кружельці в ємність для запікання у вертикальному стані, таким чином, щоб вони заповнили всю форму
  • до вершків додайте сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх, інші спеції за смаком
  • перемішайте отриману суміш 
  • залийте нею картоплю
  • накрийте форму фольгою, але не щільно, щоб вершки могли кипіти та не виливатися
  • поставте у нагріту до 180 градусів духовку приблизно на півгодини години
  • посипте картоплю натертим на тертці сиром
  • відправте в духовку смаколик ще на 20 хв.

Щасливого Нового року!

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