Чимало грошей я втратив за свою позицію, - Усик поскаржився, що втратив багатомільйонних спонсорів через політичні висловлювання

Про це Олександр Усик повідомив в інтерв'ю Маші Єфросиніній.



За словами Усика, він втратив багато грошей через свою позицію, хоч і не шкодує за це.



"Спонсори? В Україні немає. Спілкуємось зараз. Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням дуже багато контрактів пішло, багатомільйонних контрактів. Вони відмовились. Наприклад, ти там політично висловлювався. Я говорю: "Де, покажіть". "Ну ось на тебе там кажуть". Ну так кажуть чи я говорю. Чимало грошей я втратив за свою позицію – я не шкодую про це. Гроші – це, мабуть, найлегший ресурс, який можна поповнити, – сказав Олександр Усик.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший бій передбачено реванш, який мав відбутися навесні 2022 року.