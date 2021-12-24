Пропагують справжні цінності та кажуть правильні речі, - боксер з Росії назвав Ломаченка та Усика "патріотами України"
Російський боксер Олександр Безпутін заявив, що Василь Ломаченко та Олександр Усик є справжніми патріотами України, які пропагують справжні цінності
Про це повідомляє "Матч ТВ".
За словами Безпутіна, Ломаченко та Усик кажуть правильні речі, а їхні хейтери - виродки.
"Не дуже хочеться лізти у політику. Що тепер читаєш, що після бою із Лопесом. Там таке вигадують. Виродків повно. Мене це вражає: що Ломаченко, що Усик є справжніми патріотами, пропагують справжні цінності нормальної людини. Вони кажуть правильні речі. А в результаті на їхню адресу йде тролінг. Чесно, я не можу зрозуміти, і тут цензурних слів не знайти. Вони патріоти своєї країни, я своєї. І ми поважаємо наші позиції щодо своїх країн. Це ж нормально", – сказав російський боксер Олександр Безпутін.
- Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
- Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.
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