Чиновник Пентагона визнав потребу України у далекобійних ракетах і наголосив на важкості утримання танків Abrams
Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал заявив, що США продовжують дискусію з українською владою щодо типу ракет великої дальності, але на цьому етапі війни вже визнають потребу в них
Про це американський чиновник сказав на брифінгу в Києві, пише hromadske.
Він зазначив, що важливо говорити не про конкретний тип далекобійних ракет, а про прохання України надати зброю, яка здатна досягати дальніх цілей, загалом.
"Не вдаючись у подробиці, я просто сказав би, що ми визнаємо цю вимогу (стосовно далекобійних ракет — ред.) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик", - сказав Колін Кал.
Що стосується американських танків Abrams, чиновник наголосив, що це "дуже складне і дороге обладнання, яке дуже важко утримувати, тому не ясно, чи вони є найкращою відповіддю".
США продовжать дискусії щодо типів і кількості західних танків, які необхідні Україні, додав Колін Кал.
- Нагадаємо, 16 січня в Україну прибула делегація зі США на чолі з заступницею держсекретаря Венді Шерман. Високопосадовці зустрілися з керівником офісу президента, прем'єр-міністром, де з перших вуст почули про ситуацію на фронті та в економіці, а також провели брифінг для журналістів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 42.06Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе