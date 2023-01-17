Про це американський чиновник сказав на брифінгу в Києві, пише hromadske.

Він зазначив, що важливо говорити не про конкретний тип далекобійних ракет, а про прохання України надати зброю, яка здатна досягати дальніх цілей, загалом.

"Не вдаючись у подробиці, я просто сказав би, що ми визнаємо цю вимогу (стосовно далекобійних ракет — ред.) на поточному етапі, і нам потрібно подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик", - сказав Колін Кал.

Що стосується американських танків Abrams, чиновник наголосив, що це "дуже складне і дороге обладнання, яке дуже важко утримувати, тому не ясно, чи вони є найкращою відповіддю".

США продовжать дискусії щодо типів і кількості західних танків, які необхідні Україні, додав Колін Кал.

Нагадаємо, 16 січня в Україну прибула делегація зі США на чолі з заступницею держсекретаря Венді Шерман. Високопосадовці зустрілися з керівником офісу президента, прем'єр-міністром, де з перших вуст почули про ситуацію на фронті та в економіці, а також провели брифінг для журналістів.

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