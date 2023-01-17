В офісі президента брифінг для делегації Сполучених Штатів Америки на чолі із заступницею державного секретаря США Венді Шерман провів Андрій Єрмак. Він присвячений протистоянню України повномасштабному вторгненню Росії, інформує пресслужба президента України.

У брифінгу також взяли участь: пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький та представники військового командування.

Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят й 14 січня. Окремо учасники розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з делегацією високопосадовців США на чолі із заступницею Державного секретаря Венді Шерман обговорили ключові виклики, пов'язані з агресією Росії.

У центрі нашої уваги була підтримка людей, які постраждали внаслідок війни, відновлення енергетики після обстрілів, фінансова підтримка.

Також Венді Шерман поспілкувалась з журналістами, передає Укрінформ.

Вона поінформувала, що її делегація разом із заступником міністра оборони з політичних питань Коліном Калом та заступником радника президента США з питань національної безпеки Джонатаном Файнером приїхали сьогодні в Україну після відвідування Німеччини та Польщі.

"Понад усе ми хотіли подивитися на ситуацію самостійно і почути від Президента Зеленського, інших високопосадовців та українських громадян на місцях, що Україна потребує зараз, що необхідно для забезпечення безпеки та захисту, що буде найкращою підтримкою енергетичної галузі та гуманітарних потреб", - відзначила Шерман.

Заступниця держсекретаря США також оголосила, що можливе оголошення воєнного стану та подальша мобілізація в Росії також стали темою обговорень.

Крім того, заступниця держсекретаря зауважила, що США, НАТО та партнери залишаються об'єднаними та втілюють обіцянки щодо допомоги. Зокрема, Шерман нагадала про виділення понад $25 мільярдів безпекової допомоги та ухвалення Конгресом США ще одного пакета допомоги на $45 мільярдів у грудні.

"Путін вирішив тиснути далі, тож ми маємо також тиснути і ми будемо це робити", - підсумувала посадовиця США.

Також вона зазначила, що у США переконані – Путін не впорається зі швидким тренуванням та оснащенням 500 тис. мобілізованих, однак Вашингтон зосереджений на тактиках протидії цьому.

"Мобілізація 500 тисяч осіб є чимось неймовірним. Я підозрюю, що... наскільки швидкого тренування та оснащення такої сили не станеться... Не станеться ані того, ані іншого... і над цим будемо дуже тяжко працювати разом з іншими державами задля перемоги України", - сказала вона.

Шерман зауважила, що делегація США обговорювала це на зустрічах у Києві – зокрема, і тактику, яку використовує Путін, і як США можуть підтримати Україну в протидії цьому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb