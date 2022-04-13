Численні інциденти є воєнними злочинами: ОБСЄ опублікувала звіт про порушення міжнародного гуманітарного права росіянами у війні з Україною

Про це пише CNN.

У звіті зазначено, що було виявлено "достовірні докази", що свідчать про порушення "навіть найосновніших прав людини (право на життя, заборона катувань та інших нелюдських і принижуючих гідність видів поводження та покарання) скоєні, здебільшого на територіях, які перебувають під контролем Росії, або суб’єктами, які повністю контролюються Росією".

"У цілому звіт документує перелік не гуманних діянь, вчинених російськими військами в Україні", — сказав посол США Майкл Карпентер. — Звіт є потужним документом щодо масштабів жорстокості російського уряду".

У 110-сторінковому звіті детально описуються повідомлення про цілеспрямовані вбивства, катування, насильницькі зникнення, а також зазначається, що місія з розшуку "отримала кілька звітів, іноді супроводжуваних фотографічними доказами, у яких стверджується, що російські війська використовували емблему Червоного хреста для позначення своїх військових або прапори України, уніформу чи транспортні засоби армії чи поліції, білі прапори, цивільний одяг та символіку ОБСЄ для сприяння своїм військовим операціям".

У ньому містяться повідомлення про українського перекладача, якого російські війська "тримали в полоні дев’ять днів". Залишившись у крижаному погребі, його неодноразово били залізним прутом і прикладами рушниць, катували електрикою, позбавляли їжі на 48 годин і піддавали імітації страти.

Звіт став результатом тритижневої місії з встановлення фактів трьох експертів ОБСЄ та охоплює період від початку війни 24 лютого до 1 квітня. У звіті зазначається, що експерти зіткнулися з низкою обмежень – обмеженість у часі та ресурсах, відсутність доступу до України – тому "детальна оцінка більшості заяв про порушення законів та ідентифікація військових злочинів та злочинів проти людства щодо окремих інцидентів була неможлива".

Звіт не охопив період часу, коли з’явилися події, подібні до звірств у Бучі.

У звіті також визнали, що "порушення мали місце як з української, так і з російської сторони", але додали, що порушення, вчинені Росією, "набагато більші за характером і масштабом". Більшість порушень, приписаних Україні, пов’язані з поводженням з російськими солдатами.

Щоб ознайомитися зі звітом натисніть на посилання.

Відзначимо, що у "ДНР" визнали неправомірною діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

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