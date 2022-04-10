В "ДНР" заборонили спецмісію ОБСЄ
У "ДНР" визнали неправомірною діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "розпорядження Держкомітету оборони "ДНР".
Так звана ДНР заявляє, що представники ОБСЄ повинні залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня. Перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.
До 30 квітня співробітникам ОБСЄ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".
- 9 квітня Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ОБСЄ.
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