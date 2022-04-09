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Головна війна з Росією Кулеба закликає виключити Росію з ОБСЄ

Кулеба закликає виключити Росію з ОБСЄ

9 квітня, 2022 субота
00:25
війна з Росією Кулеба

Під час війни звірства Російської Федерації зруйнували усі засади Гельсінського заключного акту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає виключити окупанта з членства в ОБСЄ.

"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - написав Кулеба.

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