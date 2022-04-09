Кулеба закликає виключити Росію з ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагає виключити окупанта з членства в ОБСЄ.



"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ", - написав Кулеба.