Член команди Ломаченка "злив" інформацію про головний недолік боксера
Катмен Василя Ломаченка Расс Анбер заявив, що українському боксеру заважає бути успішнішим відсутність потужного удару
Про це він заявив у інтерв'ю каналу Метта Касаванта в YouTube.
За його словами, Василеві Ломаченку завадила нокаутувати японця Масайоші Накатані швидше дев'ятого раунду відсутність потужного удару.
"Лома довів, що він може битися з великими суперниками. Якби Ломаченко вмів бити, як великі хлопці, він би міг нокаутувати Накатані ще раніше. Якби Лома зі своїми габаритами володів, наприклад, силою удару Теофімо Лопеса, то бій закінчився б швидше", - сказав Анбер, який працював на бою катменом та усунув розсічення українського боксера, яке він отримав у першому раунді.
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Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
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