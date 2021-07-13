Член команди Ломаченка "злив" інформацію про головний недолік боксера

Про це він заявив у інтерв'ю каналу Метта Касаванта в YouTube.

За його словами, Василеві Ломаченку завадила нокаутувати японця Масайоші Накатані швидше дев'ятого раунду відсутність потужного удару.

"Лома довів, що він може битися з великими суперниками. Якби Ломаченко вмів бити, як великі хлопці, він би міг нокаутувати Накатані ще раніше. Якби Лома зі своїми габаритами володів, наприклад, силою удару Теофімо Лопеса, то бій закінчився б швидше", - сказав Анбер, який працював на бою катменом та усунув розсічення українського боксера, яке він отримав у першому раунді.



Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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