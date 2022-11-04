Члени сенату США обіцяють продовжити допомогу Україні після виборів 8 листопада

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Портман, сенатор з Огайо, представляє Республіканську партію, Кунс – член Демократичної партії зі штату Делавер. Журналістам сенатори заявили, що у них відбулася "дуже позитивна" розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувся на тлі побоювань, що республіканці, яких вважають фаворитами у контролі над Палатою представників після запланованих на 8 листопада проміжних виборів у США, можуть послабити підтримку України Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні.

Нинішній лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив минулого місяця, що американські виборці не виписуватимуть Україні чеки без позначення суми в умовах рецесії.

Роб Портман у ході візиту до Києва зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: "Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні". При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути "більше відповідальності".

Нагадаємо, конгрес США планує зарезервувати $50 млрд допомоги Україні на випадок зміни влади після виборів.

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