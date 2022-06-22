Членство України в ЄС підтримує 2/3 європейців. Це найвищий показник за 15 років
Також абсолютна більшість європейців підтримує санкції проти Росії та готова до економічних втрат заради захисту "спільних європейських цінностей"
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що жителі більшість країн продемонстрували значно позитивніше ставлення до членства України в ЄС, ніж півроку раніше, особливо у країнах Балтії. Зараз членство України в ЄС підтримує дві третини європейців. Це найвищий показник за 15 років.
При цьому лише кожен десятий респондент позитивно ставиться до РФ – порівняно з кожним третім у 2018 році.
Також, за даними опитування, погіршилося ставлення до Китаю, а краще європейці стали ставитися до Великобританії та США.
Близько 60% опитаних вважають пріоритетом захист "спільних європейських цінностей", навіть якщо це вплине на ціни та вартість життя.
Інше опитування показало, що 80% європейців підтримують економічні санкції проти РФ та загальну політику безпеки та оборони.
- Відзначимо, що згідно з останніми опитуваннями 87% українців виступають за вступ у Євросоюз і 76% - за приєднання до НАТО.
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