Чого найбільше потребують ЗСУ: відповідь міністра оборони
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетним для України залишається система протиповітряної оборони, яка закриває наше небо
Про це мовиться в інтерв'ю міністра іспанській газеті La Razon.
"Зброя, зброя і ще раз зброя. Пріоритетом є система протиповітряної оборони, яка закриває наше небо. Я маю на увазі сучасне і більш потужне озброєння. Зараз у нас є МіГ-29, які дають нам видимість 60 кілометрів і дальність ураження цілі 30 кілометрів. У російських Су-35 - понад 200 кілометрів, і вони б'ють на відстані 150 кілометрів", - наголосив Олексій Резніков.
Зокрема міністр зазначив, що Україні потрібно зламати російське домінування в повітрі, це можна зробити за допомоги винищувачі F-16, шведські Gripins або інші.
"Я впевнений, що ми їх отримаємо, так само, як ми отримали бойові танки. Раніше це були артилерійські системи. Я колись жартував, коли прийшов у міністерство, що мій лист до Діда Мороза занадто довгий. Зараз є тільки одне: винищувачі. Про все інше вже подбали. Знаєте "Зоряні війни"? Можливо, останнє - це Зірка Смерті", - сказав він.
- Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на наступній зустрічі Контактної групи з оборони України в Рамштайні Україна очікує гарних новин про літаки
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