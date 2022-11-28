Чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках
Цьому хлопчику, українському хлопчику, розказували, що він меншовартісний, що десь там в Москві живуть його старші брати
Трохи про те, чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках
А за трусиками хлопчика в трусиках не видно його ї*ануту мамку в хустці, яка з самого малечку водила його до "церкви", де розказувала, що там живе бог, а ті вуйки в сарафанах — його ангели, яких в усьому треба слухатися.
З часом, в цей хлопчик перестав бавитись з дітьми на вулиці, грати в комп'ютерні ігри, а може й навіть ходити в школу, все життя присвятивши якомусь хору. Бо це для бога.
Ще в дитячому віці цього хлопчика зґвалтував "ангел божий" в чорному сарафані. Бо це ж в догоду богу все робилося і робиться. Таємні знання, так сказать, передаються
Потім, ще в дитячому віці цього хлопчика зґвалтував "ангел божий" в чорному сарафані. Бо це ж в догоду богу все робилося і робиться. Таємні знання, так сказать, передаються.
А ще цьому хлопчику, українському хлопчику, розказували, що він меншовартісний, що десь там в Москві живуть його старші брати, які можуть передавати "таємні знання" йому коли лиш захочуть, а він повинен бути смиренним.
А потім цей хлопчик, український хлопчик, виростав, вступав в "духовні семінарії" Паш Мерседесів і вже сам ґвалтував во ім'я бога і Путіна українських хлопчиків і дівчаток.
А потім цей хлопчик, український хлопчик, виростав, вступав в "духовні семінарії" Паш Мерседесів і вже сам ґвалтував во ім'я бога і Путіна українських хлопчиків і дівчаток
І не факт, що їхні ї*ануті мамки-сектантки не брали участі в їхньому фізичному ґвалтувані, вигороджуючи гвалтівників, закликаючи терпіти, миритися, бути смиренними.
Тисячі таких. Зґвалтованих морально і фізично. Окупантами. За нашої мовчазної згоди, на наших очах.
Ліквідація цієї секти та кара людська мусить статись.
Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.
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