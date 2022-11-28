Трохи про те, чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках

А за трусиками хлопчика в трусиках не видно його ї*ануту мамку в хустці, яка з самого малечку водила його до "церкви", де розказувала, що там живе бог, а ті вуйки в сарафанах — його ангели, яких в усьому треба слухатися.

З часом, в цей хлопчик перестав бавитись з дітьми на вулиці, грати в комп'ютерні ігри, а може й навіть ходити в школу, все життя присвятивши якомусь хору. Бо це для бога.

Ще в дитячому віці цього хлопчика зґвалтував "ангел божий" в чорному сарафані. Бо це ж в догоду богу все робилося і робиться. Таємні знання, так сказать, передаються

Потім, ще в дитячому віці цього хлопчика зґвалтував "ангел божий" в чорному сарафані. Бо це ж в догоду богу все робилося і робиться. Таємні знання, так сказать, передаються.

А ще цьому хлопчику, українському хлопчику, розказували, що він меншовартісний, що десь там в Москві живуть його старші брати, які можуть передавати "таємні знання" йому коли лиш захочуть, а він повинен бути смиренним.

А потім цей хлопчик, український хлопчик, виростав, вступав в "духовні семінарії" Паш Мерседесів і вже сам ґвалтував во ім'я бога і Путіна українських хлопчиків і дівчаток.

А потім цей хлопчик, український хлопчик, виростав, вступав в "духовні семінарії" Паш Мерседесів і вже сам ґвалтував во ім'я бога і Путіна українських хлопчиків і дівчаток

І не факт, що їхні ї*ануті мамки-сектантки не брали участі в їхньому фізичному ґвалтувані, вигороджуючи гвалтівників, закликаючи терпіти, миритися, бути смиренними.

Тисячі таких. Зґвалтованих морально і фізично. Окупантами. За нашої мовчазної згоди, на наших очах.

Ліквідація цієї секти та кара людська мусить статись.

Джерело.

Про автора. Mason Lemberg (псевдонім) - політичний оглядач.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.