Чоловік Світоліної вибив російського тенісиста з першої стрічки світового рейтингу
Гаель Монфіс переміг Данііла Медведєва та скинув його з вершини тенісного Олімпу.
Про це повідомляє російський Інтерфакс, інформує Еспресо.TV.
Перша ракетка світу росіянин Данііо Медведєв 21 березня опуститься на другий рядок рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).Причиною цього стала поразка Медведєва від француза Гаеля Монфіса у понеділок у третьому колі турніру в Індіан-Уеллсі (США), яке позбавляє росіянина 205 рейтингових очок. Тепер в активі Медведєва 8410 балів, що на 55 менше, ніж у серба Новака Джоковича, який таким чином повертається на перший рядок рейтингу.
Медведєв офіційно став першою ракеткою світу 28 лютого, до цього його стелею було друге місце у рейтингу. Підйом на вершину був обумовлений успішним виступом на початку року на Australian Open, де росіянин дійшов до фіналу (і поступився іспанцю Рафаелю Надалю). У свою чергу Джокович цей турнір пропустив через рішення австралійської влади анулювати йому візу.
Відзначимо, що Гаель Монфіс є чоловіком першої ракетки України та донедавна другої ракетки світу Еліни Свтоліної, яка активно виступає проти війни Росії в Україні.
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