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Чоловіки в Україні отримують зарплатню на 18,6% більшу, ніж жінки

14 жовтня, 2023 субота
16:12
Суспільство Гривня, 1000 гривень, гроші

Станом на 2023 рік чоловіки в Україні отримують зарплатню на 18,6% більшу, ніж жінки: уряд планує до 2030 року скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 13,6%

Про це інформує пресслужба Мінекономіки. 

Зазначається, що наразі уряд почав реалізовувати стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці: у планах  урядовців до 2030 року скорочення розриву в зарплатні чоловіків і жінок з 18,6% до 13,6%.

Ця стратегія моє допомогти у впровадженні трьох цілей: 

  • удосконалити законодавство про рівну оплату праці;
  • сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
  • створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

"Наша Стратегія також має вимірювальну мету – до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок на 5 в.п., тобто з 18,6% до 13,6%. Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці – лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей – це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства", - наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона також розповіла, яких цілей вже вдалося досягти. Йдеться про підготовку нового проєкту Трудового кодексу та запланований початок комунікаційної кампанії. Також уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності у сферах освіти, зайнятості й підприємництва, а Мінекономіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки. 

  • Експерт ринку праці Сергій Марченко в ефірі Еспресо розповів, що в Україні до кінця року можна очікувати підвищення зарплат. Наразі існує великий попит на людей. 

Економіка
Україна
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