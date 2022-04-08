Чоловіків, які покидали Україну після початку повномасштабної війни в Україні, на зворотному шляху перевірятимуть, чи законний був виїзд, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що усі чоловіки, які покинули Україну при початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на зворотньому шляху обов'язково будуть проходити перевірку дозвільних на перетинання державного кордону документів
Про це він заявив в етері українського телемарафону.
"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно.Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", - наголосив Данілов
Він додав, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.
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