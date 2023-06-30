Написав якось колонку, чому Крим — не Тайвань. Ясно, що від результатів нашої боротьби за півострів залежить і доля того острова, але я не про це.

Я про той факт, що Україна може в рамках відновлення своєї територіальної цілісності повернути Крим, а КНР — не може таким чином обґрунтувати війну з Тайванем. Причина проста — Крим був частиною України, відібраною силою іншою державою — Росією. А Тайвань з КНР — це наслідки громадянської війни в самому Китаї.

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І якщо покласти руку на серце, це не КНР — центр, а Тайвань — сєпари. Все навпаки. Це Тайвань — справжній Китай, а КНР — успішні бунтівники, від яких центральна легітимна влада врятувалася на далекому острові. Ну, з чого Аксьонов свій "Острів Крим" списав?

Але я не пишу, хто тут правий, а хто ні, чи який Китай справжніший за інший. Я навіть не заперечую теоретичної можливості силового завершення тієї громадянської війни. Я лише звертаю увагу, що кейси Криму і Тайваню занадто різні у своїй генезі, щоб ними можна було виправдовувати один іншим.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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