Чому помер "безсмертний полк"?
Традиційної акції у Москві та інших містах Росії не буде
Чому Кремль скасував свою традиційну акцію "Безсмертный полк" 9 травня?
Причин кілька.
- Перша. Вони бояться, що в натовпі буде багато портретів тих, хто загинув в Україні. І це ризик.
- Друга. Що в принципі на вулицю вийдуть неконтрольовані люди. А, може, навіть з гаслами "Ні війні".
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Не здивуюсь, якщо і парад на Красній площі буде "ужатий" до мінімуму.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"
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