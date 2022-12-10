До 24 лютого 2022 р. були окремі спеціальні санкції, які були запроваджені проти Росії за анексію Кримського півострова. І ці санкції на РФ не мали критичного впливу. Тому що санкції не були масштабними через гібридність самої анексії:

російські війська взяли під контроль півострів;

серед мешканців були сильні антимайданівські та проросійські настрої;

боїв за півострів не було;

був незаконний референдум 16 березня 2014 р.;

наказ Турчинова від 23-24 березня 2014 р. про виведення українських військ із Криму.

Після початку повномасштабної війни настали нові міжнародно-правові обставини. І кримська історія втратила свою гібридну унікальність, ставши частиною неприхованого захоплення Росією українських регіонів з метою анексії. Резолюція Генасамблеї ООН від 2 березня 2022 р. зазначає, що Росія має вивести свої війська з території України у межах 1991 р.

Неможлива ситуація завершення війни з частковим скасуванням санкцій, доки Росія не вивела свої війська з території Криму.

Саме тому неможлива ситуація завершення війни з частковим скасуванням санкцій, доки Росія не вивела свої війська з території Криму.

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Доки Путін править Росією, завершення війни не відбудеться. Лише нове керівництво РФ буде змушене завершити війну, щоб утримати країну від сповзання у глибоку системну кризу.

Завершення війни (зняття санкцій) можливе після виконання наступних пунктів, що стосуються Криму:

повне виведення російських військ з півострова;

повне виведення військово-морської бази в Севастополі;

переміщення на територію Росії всіх осіб, які туди прибули після 22 лютого 2014 року.

Україною буде націоналізовано власність російських громадян, підприємців, компаній, які вони мали у Криму до анексії та після анексії.

Також Україна націоналізує власність громадян та компаній з інших держав, якщо вони її придбали в Криму, коли той перебував під контролем РФ.

Стосовно військових сценаріїв

Українські війська можуть розпочати деокупацію півострова. Тобто бойові дії у Криму – це реальний сценарій. Однак військові операції ЗСУ виконуватимуть допоміжну функцію. Україна терпляче звільнятиме півострів при міжнародному спостереженні, а не завойовуватиме його.

Доки Путін при владі в Росії, ціна військового сценарію для України буде високою. Він не приховує, що масштабні ракетні атаки на цивільну інфраструктуру України були "відповіддю" за вибух Кримського мосту, за атаки українських безпілотників на Севастополь. В останнє Путін про це прямо сказав під час телефонної розмови із Шольцом.

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Крім того, географія – вперта річ. Крим є більш зручним для російської оборони, аніж степи у Запорізькій області. До речі, розрізати суходільний коридор до з РФ до Криму українським військам доведеться з великими зусиллями. Зараз вихід українських військ до Азовського моря на ділянці Мелітополь-Бердянськ є найбільш важливим стратегічним завданням війни. Цього не оминути. На відміну від межиріччя Сіверського Донця та Осколу на Харківщині та правобережної часини Херсонщини вже не варто очікувати обвалу російського фронту у Запорізькій області. Його доведеться пробивати міцними ударами.

Крим є більш зручним для російської оборони, аніж степи у Запорізькій області. До речі, розрізати суходільний коридор до з РФ до Криму українським військам доведеться з великими зусиллями

А ціна військового сценарію для Криму буде ще більшою для українських військ.

Можна багато дурниць розповідати з мільйонними переглядами: про знищення Кримського мосту (яке зараз не першочергове), про ракетні удари по Москві (хоча нема чим вдарити й не дають таких ракет), про кількість частин, на які розвалиться Росія (на три чверті казка).

Але наявні зараз реалії не дають підстав для того, щоб Україна платила за визволення Криму ціну, яку можна не платити.

Росія сама змушена буде повернути Крим. Хоча й не можна виключати часткового просування українських військ із боями на всю степову територію півострова.

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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