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Громадян Росії можуть примусово видворити з Криму після його деокупації, - представник Зеленського в АРК

29 листопада, 2022 вiвторок
13:07
політика Крим, Green Silence

З Криму в разі його деокупації Збройними силами України можуть видворити всіх громадян РФ, які незаконно заїхали на півострів

Про це у колонці для одного з українських видань написала постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

"Наразі питання долі громадян РФ, які опинились на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя, це передусім безпекове питання та одна з гарантій неповторення агресії РФ у майбутньому", - зазначила вона.

Ташева наголосила, що згідно з українським законодавством, усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або порушили терміни перебування, проживають на території Криму незаконно.

"Рішення просте та не суперечить міжнародному праву: населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має залишити Автономну Республіку Крим та Севастополь шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення", - підкреслила представниця Зеленського.

За її словами, чинне законодавство України передбачає можливість примусового повернення для іноземців та осіб без громадянства, і на основі відповідного закону розроблятиметься механізм для видворення громадян РФ із Криму. Потім можливість повернутися на територію України вирішуватиметься згідно з українським законодавством, наголосила Ташева.

За словами постійної представниці президента, кожна справа розглядатиметься в індивідуальному порядку з урахуванням усіх факторів.

  • Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що ЗСУ можуть узяти Крим в оперативне оточення ще цього року.

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