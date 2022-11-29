ЗСУ, можливо, візьмуть Крим в оперативне оточення ще цього року, - військовий аналітик Гетьман

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз аналітики ISW прогнозують, що коли замерзне ґрунт, наступ ЗСУ продовжиться не тільки на східному напрямку, не тільки на правому березі річки Дніпро, а скоріш за все й на лівому березі. Скоріш за все, що ЗСУ в змозі дійти не тільки до Мелітополя, а й до Маріуполя", - зауважив Гетьман.

Військовий аналітик додав, що також відбувається багато розмов навколо Криму.

"Можливо, ще в цьому році, ЗСУ візьмуть територію Криму в оперативне оточення. Тобто ми перекриємо шляхи постачання зброї, паливно-мастильних матеріалів, і тоді Крим буде простіше звільняти. Будемо сподіватися, що прогнози ISW здійсняться", - підкреслив Гетьман.

Нагадаємо, 27 листопада Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові потужні атаки по Україні.

На Україну чекає "жахлива зима", тому НАТО закликатиме союзників посилювати підтримку Києва. Міністри закордонних справ країн Альянсу обговорять збільшення військової допомоги Україні під час зустрічі в Румунії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb