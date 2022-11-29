ЗСУ, можливо, візьмуть Крим в оперативне оточення ще цього року, - військовий аналітик Гетьман
Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що експерти американського Інституту дослідження війни ISW ще жодного разу не помилилися у своїх прогнозах щодо війни в Україні
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Зараз аналітики ISW прогнозують, що коли замерзне ґрунт, наступ ЗСУ продовжиться не тільки на східному напрямку, не тільки на правому березі річки Дніпро, а скоріш за все й на лівому березі. Скоріш за все, що ЗСУ в змозі дійти не тільки до Мелітополя, а й до Маріуполя", - зауважив Гетьман.
Військовий аналітик додав, що також відбувається багато розмов навколо Криму.
"Можливо, ще в цьому році, ЗСУ візьмуть територію Криму в оперативне оточення. Тобто ми перекриємо шляхи постачання зброї, паливно-мастильних матеріалів, і тоді Крим буде простіше звільняти. Будемо сподіватися, що прогнози ISW здійсняться", - підкреслив Гетьман.
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