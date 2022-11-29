Глава НАТО закликав підтримати Україну в боротьбі з "жахливою зимою"
На Україну чекає "жахлива зима", тому НАТО закликатиме союзників посилювати підтримку Києва. Міністри закордонних справ країн альянсу обговорять збільшення військової допомоги Україні під час зустрічі в Румунії
Про це йдеться в матеріалі Sky News.
Збільшити допомогу Києву взимку союзників проситиме зокрема глава НАТО Єнс Столтенберг. На зустрічі проведуть перемовини щодо збільшення допомоги, що включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси, а також нелетальну допомогу (пальне, медичні засоби та зимове спорядження).
"Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над посиленням нашої підтримки, щоб вона була стійкою", – цитує Sky News високопоставленого європейського дипломата.
Британські журналісти наголошують, що Росія не приховує власні наміри нищити енергетичну інфраструктуру України. Майбутні обстріли можуть бути не менш потужними, ніж минулотижневі, що залишили мільйони українців без тепла, води та світла.
- Нагадаємо, 27 листопада Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові потужні атаки по Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе