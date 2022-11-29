Глава НАТО закликав підтримати Україну в боротьбі з "жахливою зимою"

Про це йдеться в матеріалі Sky News.

Збільшити допомогу Києву взимку союзників проситиме зокрема глава НАТО Єнс Столтенберг. На зустрічі проведуть перемовини щодо збільшення допомоги, що включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси, а також нелетальну допомогу (пальне, медичні засоби та зимове спорядження).

"Це буде жахлива зима для України, тому ми працюємо над посиленням нашої підтримки, щоб вона була стійкою", – цитує Sky News високопоставленого європейського дипломата.

Британські журналісти наголошують, що Росія не приховує власні наміри нищити енергетичну інфраструктуру України. Майбутні обстріли можуть бути не менш потужними, ніж минулотижневі, що залишили мільйони українців без тепла, води та світла.

Нагадаємо, 27 листопада Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові потужні атаки по Україні.

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