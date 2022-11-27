Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються. Вся наша держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами", - наголосив він.

За його словами, станом на сьогодні в більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки. Ситуація контролюється енергетиками.

"І я дякую за це тисячам людей, які по всій нашій державі працювали цілодобово, щоб повернути світло, повернути людям воду, повернути нам з вами тепло та зв’язок. Я дякую всім працівникам енергетичних компаній, комунальних служб, ремонтних бригад, обласній владі, керівникам місцевих громад, які допомагали. Хочу подякувати також бізнесу, який долучився", - підкреслив президент.

Крім того, Зеленський також закликав допомагати одне одному, а особливо - малозабезпеченим людям.

"Всі разом і допомагаючи одне одному ми пройдемо і цей виклик війни – цю зиму, це намагання Росії використати холод проти людей", - додав він.

23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

24 листопада у ГУР заявили, що обстрілами української інфраструктури РФ намагається зламати, "занурити в темряву і холод" в період війни та змусити до перемовин. Там додали, що найбільше в армії Росії залишилось ракет до систем С-300.

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