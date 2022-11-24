Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що запаси високоточної зброї у Росії виснажені, проте в рашистів залишилось ще чимало не високоточних ракет.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни й змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, ми розуміємо що періодичність масованих ракетних атак по Україні – це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного такого удару", – наголосив Юсов.

Представник розвідки додав, щоб підготуватись до наступного такого обстрілу російським загарбникам знадобиться близько тижня.

"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають. Україна працює над захистом цивільної інфраструктури та мирного населення, але розуміємо, що ворог попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим. Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", – заявив представник ГУР.

Юсов зауважив, що найбільше в армії Росії залишилось ракет до систем С-300.

"Ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр – це умовна "норма" і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні – це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", – додав Юсов.

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