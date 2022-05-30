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Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? - Зеленський розкритикував ЄС за затримку нового пакету санкцій

30 травня, 2022 понедiлок
20:32
Володимир Зеленський Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Євросоюз за затримку шостого пакету санкцій проти Росії

Про це він сказав під час звернення на саміті лідерів ЄС, опублікованому у Telegram.

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську Раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати до купи. Це їх бажання. Така політика агресора – послідовна, і у ній немає жодного зволікання. На відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати ось такі саміти і протягом довгих тижнів шукати компромісів", - заявив президент.

Зеленський подякував лідерам за бажання знайти допомогу і підтримку Україні

"Вони (росіяни, - ред.) не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно – як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися", - сказав він.

Президент нагадав, що 8 квітня, на 44-й день цієї війни, був запроваджений п’ятий санкційний пакет Євросоюзу і з того часу минуло вже 52 дні.

"Що відбулось за цей період? Тоді, станом на 8 квітня, в Україні в списку убитих російськими окупантами були 169 дітей. Станом на сьогодні – 243 дитини.  Тоді, станом на 8 квітня, було зруйновано 928 закладів освіти. Дитячих садочків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні – 1888.
За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала більше 2400, майже 2,5 тисячі різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їх агресії", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що не звинувачує ЄС ні в чому.

"Провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожному, кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе! Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути", - сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто просуває шостий санкційний пакет та намагається зробити його ефективним.

"Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?", - додав він.

На його думку, "кожне з цих важливих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це – про нас з вами. Все це – про саму Європу".

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Україна
ЄС
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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