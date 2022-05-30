Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? - Зеленський розкритикував ЄС за затримку нового пакету санкцій
Президент України Володимир Зеленський розкритикував Євросоюз за затримку шостого пакету санкцій проти Росії
Про це він сказав під час звернення на саміті лідерів ЄС, опублікованому у Telegram.
"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську Раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати до купи. Це їх бажання. Така політика агресора – послідовна, і у ній немає жодного зволікання. На відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати ось такі саміти і протягом довгих тижнів шукати компромісів", - заявив президент.
Зеленський подякував лідерам за бажання знайти допомогу і підтримку Україні
"Вони (росіяни, - ред.) не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно – як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність може похитнутися", - сказав він.
Президент нагадав, що 8 квітня, на 44-й день цієї війни, був запроваджений п’ятий санкційний пакет Євросоюзу і з того часу минуло вже 52 дні.
"Що відбулось за цей період? Тоді, станом на 8 квітня, в Україні в списку убитих російськими окупантами були 169 дітей. Станом на сьогодні – 243 дитини. Тоді, станом на 8 квітня, було зруйновано 928 закладів освіти. Дитячих садочків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні – 1888.
За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала більше 2400, майже 2,5 тисячі різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їх агресії", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що не звинувачує ЄС ні в чому.
"Провина за все, що відбувається, тільки на російській державі. Але я впевнений, що кожному, кожній з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе! Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути", - сказав президент.
Зеленський подякував усім, хто просуває шостий санкційний пакет та намагається зробити його ефективним.
"Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас. Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?", - додав він.
На його думку, "кожне з цих важливих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це – про нас з вами. Все це – про саму Європу".
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