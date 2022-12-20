Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому законопроєкт про кримінальну відповідальність військових є шкідливим
OPINION

Чому законопроєкт про кримінальну відповідальність військових є шкідливим

Юрій Бутусов
20 грудня, 2022 вiвторок
08:09
Погляд Юрій Бутусов

Влада не подумала, що в Україні відсутня... військова юстиція, у нас немає військових судів

Законопроєкт 8271 про кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказу завдасть жахливий удар по боєздатності армії, не буде виконуватись і призведе до провалу роботи з особовим складом під час війни.

Ухвалення законопроєкт 8271, який представляли Міноборони Резніков та особисто начальник Генштабу ЗСУ Шаптала та за який проголосувала більшість Верховної Ради — завдасть жахливого удару по боєздатності армії. Найгірше, що повністю проігнорований власний напрацьований досвід Військової служби правопорядку з 2014-го по 2022-й роки, в тому числі у перші місяці повномасштабного вторгнення. Це ні в якому разі не можна підписувати президенту, сподіваюсь, президент знайде час прочитати аргументи й виправити це помилкове рішення Верховної Ради.

Читайте також: Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?

Отже, що пропонує законопроєкт 8271 для військовослужбовців фактично:

1. Згідно з Кримінальним. кодексом: за непокору, невиконання наказу, погрозу або насильство щодо начальника, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою під час бойової задачі або відмові під час бою діяти зброєю — від 3 до 12 років тюрми.

2. Згідно з адміністративним кодексом: за зловживання владою, перевищення повноважень, недбале ставлення до служби, бездіяльність, порушення правил бойового чергування, порушення правил поводження зі зброєю, вживання алкоголю, наркотиків, пошкодження військового майна, самовільне залишення місця служби — штрафи до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів або гауптвахта до 15 діб.

Ось які ключові питання має вирішити законопроєкт, згідно з текстом:

1. Самовільне залишення бойових позицій, невиконання наказів у бою.

2. Дезертирство або ухилення від служби, що призводить до масової невідповідності штатного складу та фактичного бойового складу.

3. Порушення дисципліни та втрата майна та озброєння, за які не має адекватної відповідальності та швидкого механізму стягнення.

4. Нарахування бойових виплат порушниками та дезертирами, тисячі відмовників отримують по 100 тисяч бойових виплат.

Мушу відмітити, що ці питання дійсно критично важливі та вирішувати їх гостро необхідно.

Читайте також: Правда у державі — це не чиєсь особисте — вона належить усім

Але ось чому цей законопроєкт шкідливий і не буде працювати на визначені цілі:

1. Під час масової мобілізації, коли багато військовослужбовців не мають мінімальної підготовки та компетентних командирів, зазначені порушення військової дисципліни чинять тисячі військовослужбовців, і переважна більшість — через об'єктивні причини. Більшість порушників, які проявили слабкість або стали жертвами обставин, можуть потрапити під суд і залишать фронт, хоча могли б воювати, якби хтось вивчив їхні проблеми. У березні — травні в ОТУ "Північ" (командувач — генерал Д. Красильников), було понад 1000 "відмовників", але проаналізувавши ситуацію, Красильников поставив ВСП Луганської області завдання по роботі з людьми, внаслідок чого усі ці люди після грамотних дій ВСП протягом кількох тижнів повернулись у стрій, під суд віддали з 1000 порушників тільки 10, які були визнані справді недобросовісними.

Влада не подумала, що в Україні відсутня... військова юстиція! У нас немає військових судів. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції

2. А хто буде розслідувати та виносити вироки по тисячах тяжких кримінальних справ? Влада не подумала, що в Україні відсутня... військова юстиція! У нас немає військових судів. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції. Проводити слідство на фронті під час активних бойових дій щодо озброєних людей мають також озброєні військовослужбовці, оскільки їм треба фактично ставати активними учасниками бойових дій, постійно ризикувати життям, виїжджати на бойові позиції. А як інакше встановити факти? ДБР та ОГПУ зараз просто не мають таких функцій та таких повноважень. Без спеціалізованих військових судів вироки будуть зависати тривалий час, а цивільні суди будуть виправдовувати багатьох з тих, кого захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе опрацювати цей вал криміналу.

3. В ЗСУ відсутня система післяопераційного аналізу за стандартом НАТО, тобто якісна та швидка експертиза командних рішень, і тому визначити, які події обумовлені діями противника, а які обумовлені злочинними намірами у більшості випадків просто неможливо. В таких умовах відповідальність за порушення наказів значно підвищить кількість брехні в оцінці ситуації, і знизить відповідальність, бо тепер дурні накази можна буде прикривати кримінальною справою, а спотворення даних можна пояснити товаришам бажанням урятувати особовий склад від незаслуженого покарання.

Без спеціалізованих військових судів вироки будуть зависати тривалий час, а цивільні суди будуть виправдовувати багатьох з тих, кого захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе опрацювати цей вал криміналу

4. Головна проблема командирів ЗСУ — це не наявність кримінального покарання для порушників дисципліни та "відмовників", а неможливість швидко їх позбутися з підрозділу! Автори законопроєкту не звернули увагу на цей ключовий момент. Бо поки вирок не вступить у законну силу, усі ці порушники будуть продовжувати рахуватись у частині, і можуть ще й повернутись у разі виправдання. Тобто з командирів та з колективів не знімається основний тягар.

Читайте також: У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун

Що робити?

1. Необхідно створити повноцінну військову юстицію — ВСП має отримати повноваження військової поліції, мають бути створені військові суди та воєнна прокуратура та слідство (з військовослужбовців), як це було у 2014-2019 роках.

2. До того, як висунути мобілізованим непідготовленим людям звинувачення, для початку їх треба направити у фільтраційний підрозділ для дізнання, у більшості випадків після розбору ситуації покарання не потрібно. А для злісних порушників треба створити дисциплінарні підрозділи на фронті, щоб ті, хто справді зраджує товаришів, не відсиджувались у тилу у камері, а знаходились на фронті та займались важкою працею, наприклад, на будівництві оборонних споруд, і ризикували разом з усіма на другій лінії.

Кримінальні справи мають порушуватись тільки якщо післяопераційний аналіз та висновки учасників операції вкажуть на злочинний характер дій певних військовослужбовців. Бо велика кількість недосвідчених або не відповідних своїм посадам командирів — це не менша загроза ніж невиконання їхніх наказів

3. Запровадити у ЗСУ After action review - післяопераційний аналіз, за стандартом ТС25-20 армії США. В армії має будуватись довіра, командирів треба навчати на помилках, а не карати за будь-що. Кримінальні справи мають порушуватись тільки якщо післяопераційний аналіз та висновки учасників операції вкажуть на злочинний характер дій певних військовослужбовців. Бо велика кількість недосвідчених або не відповідних своїм посадам командирів — це не менша загроза ніж невиконання їхніх наказів.

4. Спростити процедури відрахування та переводу військовослужбовців з підрозділу до фільтраційного підрозділу за наказом командира. На період службового розслідування військовослужбовець позбавляється усіх додаткових виплат, які мають компенсуватись якщо його провини нема і він повертається у стрій. Якщо ж порушується кримінальна справа, військовослужбовець позбавляється усіх виплат.

5. Будь-які покарання не зможуть зробити армію боєздатною, якщо не буде негайно запроваджена інтенсивна система бойової підготовки, не менше 8 тижнів для солдата, та 4 тижнів для сержанта. Неприпустимо, що держава намагається карати кримінальними термінами у 12 років громадян, але не здатна забезпечити навіть два тижні початкової військової підготовки для значної частини мобілізованих. Боєздатність — це не тюрма, це довіра, побратимство та лідерство.

Будь-які покарання не зможуть зробити армію боєздатною, якщо не буде негайно запроваджена інтенсивна система бойової підготовки, не менше 8 тижнів для солдата, та 4 тижнів для сержанта. Неприпустимо, що держава намагається карати кримінальними термінами у 12 років громадян, але не здатна забезпечити навіть два тижні початкової військової підготовки для значної частини мобілізованих. Боєздатність — це не тюрма, це довіра, побратимство та лідерство

Якщо президент Зеленський підпише цей небезпечний законопроєкт 8271, він не просто не буде виконуватись, навпаки, він посилить брехню у звітності та різко зменшить керованість та організацію військ. Але закон про посилення дисципліни гостро потрібний, тому треба після ветування негайно ухвалити більш досконалий закон.

Якщо питання посилення дисципліни в армії справді цікавить когось у керівництві країни, і це не чергова показуха, я готовий більш докладно та з прикладами доповісти цю ситуацію у будь-якому кабінеті, щоб уникнути повторення таких помилок. Ті народні депутати, які натиснули кнопки за цей закон, мають самі попрохати президента про перегляд свого законопроєкту, якщо, звичайно, поважають своїх виборців військовослужбовців.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Верховна Рада
ЗСУ
Юрій Бутусов
війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
19 грудня, 2022 понедiлок
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
Путін Байден
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Нарешті Захід дозрів і остаточно визначився із вироком Путіну, - Піонтковський
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Росіяни посилюють свої війська і вчаться, але не нападуть на Київ, - генерал Скшипчак
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 42.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 грудня
08:30
Метро Київ
У роботі київського метро стався збій: рух потягів червоною лінією здійснюється від станції "Академмістечко" до "Арсенальної"
08:30
на фото: руйнування
Упродовж ночі росіяни гатили по Нікопольщині: пошкоджені лінії електропередачі, газопроводи й будинки
08:18
Швеція - НАТО
У Швеції одному з підозрюваних у шпигунстві на користь Росії загрожує довічне ув'язнення
08:13
ЗСУ
Солдати Білорусі та РФ продовжують перебувати поблизу кордонів з Україною, а ЗСУ відбили атаки біля 10 міст та сіл, - зведення Генштабу
07:18
Лукашенко путін
ISW: Лукашенко відхилив зусилля Путіна щодо подальшої російсько-білоруської інтеграції
07:10
на фото: купюра
Велика Британія показала банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ
06:45
Пожежа в Брянській області
У Брянській області частково знеструмлене селище й пошкоджені залізничні шляхи, місцева влада звинувачує ЗСУ в обстрілі
06:35
ІДІЛ
Бойовики ІДІЛ розстріляли селян та автівку з цивільними в Іраку, є загиблі
06:05
Google
Google анонсував новий додаток, що розпізнає нерозбірливий почерк лікарів
06:00
Туреччина солдати
Греція та Туреччина провели таємні переговори за посередництва Німеччини
05:58
Білий дім
Америка стежить за розміщенням російських сил у Білорусі, - Білий дім
05:36
Полонений
У ГУР назвали, кого РФ забирає на обмінах полоненими найрідше
05:30
Радбез ООН
ООН "вивчає інформацію" про надання Іраном безпілотників, якими Росія тероризує Україну
05:03
Ентоні Блінкен
Держдеп США: під час візиту Блінкена у Китай "війна РФ проти України буде на порядку денному"
04:39
Ілон Маск
Маска запросили в Європарламент на розмову щодо ситуації з Twitter, – Politico
04:16
МВФ
МВФ схвалив нову моніторингову програму, яка залучатиме донорів для України
03:57
лукашенко з путіним
США пригрозили Білорусі новими санкціями у разі активнішої допомоги Москві у війні з Україною
03:30
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Впродовж 19 грудня Сумщина зазнала 83 обстріли окупантів
03:03
Валерій Залужний
"Армія тримається на дисципліні": Залужний підтримав закон про посилення покарань для військовослужбовців
02:37
"Напевно орки перевіряють новорічні салюти": у Мелітополі пролунали два вибухи
02:10
Віталій Кличко
У Києві після нічного обстрілу РФ не працюють 10 котелень, 144 будинки без тепла, - Кличко
01:43
Міхеїл Саакашвілі
Зеленський просить владу Грузії "проявити милосердя" і відпустити Саакашвілі на лікування за кордон
01:15
Еммануель Макрон
Лідери країн Північної Європи на саміті JEF розкритикували заяву Макрона про "гарантії безпеки" для Росії
00:48
Володимир Зеленський
1300 км лінії фронту: Бахмут ламає не тільки армію РФ, а й російських найманців, - Зеленський
00:26
КСУ
Закон про КСУ: Венеційська комісія рекомендує, щоб більшість експертів з відбору суддів були незалежними
00:16
Внаслідок ракетного удару РФ по Херсону загинув мирний житель, зруйновано школу та будівлі держзакладів
2022, понедiлок
19 грудня
23:42
Німеччина уряд
У Німеччині заморожені близько 5 млрд євро активів через санкції проти РФ
23:07
Дональд Трамп
Штурм Капітолія: комітет Конгресу США рекомендував звинуватити Трампа у злочинах за чотирма статтями
22:55
"Плювок в обличчя воїнам і волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила про вихід з партії через вчинок очільниці "СН" Шуляк
22:23
нафта ембарго санкції
У Путіна прокоментували запровадження стелі цін на газ країнами ЄС
22:11
смартфон_інтернет
У Києві та області покриття інтернету після російської атаки впало на 50%, - організація з кібербезпеки NetBlocks
21:50
Польща
"Жодного умислу завдати шкоди не було": у ДСНС прокоментували вибух у штаб-квартирі польської поліції
21:39
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія перенесла запуски дронів-камікадзе по Україні з Криму до Краснодарського краю. Колонка Сергія Згурця
21:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Візит Путіна до Білорусі, відбір на Євробачення в укритті, ідентифікація жертв агресії Росії та післяпологова депресія біженок. Світові ЗМІ про Україну 19 грудня
21:27
Порошенко на День святого Миколая привіз у Миколаїв мобільну котельню: десятки тисяч людей зможуть впевненіше пережити цю зиму
21:25
на фото: міністри оборони України та Болгарії
До України з візитом прибув міністр оборони Болгарії Стоянов
20:32
На фото Михайло Подоляк
Питання існування Білорусі та посилення армії РФ: ОП і розвідка прокоментували візит Путіна до Лукашенка
20:18
Ексклюзив
На фото військові техніка ЗСУ
У ворога на Бахмутському напрямку немає жодних стратегічних та тактичних успіхів, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Кіссінджер і порожнеча
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 299-го дня війни: виплати військовим, звитяги ЗСУ на фронті, відкриття станцій метро
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV