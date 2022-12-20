Законопроєкт 8271 про кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказу завдасть жахливий удар по боєздатності армії, не буде виконуватись і призведе до провалу роботи з особовим складом під час війни.

Ухвалення законопроєкт 8271, який представляли Міноборони Резніков та особисто начальник Генштабу ЗСУ Шаптала та за який проголосувала більшість Верховної Ради — завдасть жахливого удару по боєздатності армії. Найгірше, що повністю проігнорований власний напрацьований досвід Військової служби правопорядку з 2014-го по 2022-й роки, в тому числі у перші місяці повномасштабного вторгнення. Це ні в якому разі не можна підписувати президенту, сподіваюсь, президент знайде час прочитати аргументи й виправити це помилкове рішення Верховної Ради.

Читайте також: Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?

Отже, що пропонує законопроєкт 8271 для військовослужбовців фактично:

1. Згідно з Кримінальним. кодексом: за непокору, невиконання наказу, погрозу або насильство щодо начальника, самовільне залишення частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою під час бойової задачі або відмові під час бою діяти зброєю — від 3 до 12 років тюрми.

2. Згідно з адміністративним кодексом: за зловживання владою, перевищення повноважень, недбале ставлення до служби, бездіяльність, порушення правил бойового чергування, порушення правил поводження зі зброєю, вживання алкоголю, наркотиків, пошкодження військового майна, самовільне залишення місця служби — штрафи до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів або гауптвахта до 15 діб.

Ось які ключові питання має вирішити законопроєкт, згідно з текстом:

1. Самовільне залишення бойових позицій, невиконання наказів у бою.

2. Дезертирство або ухилення від служби, що призводить до масової невідповідності штатного складу та фактичного бойового складу.

3. Порушення дисципліни та втрата майна та озброєння, за які не має адекватної відповідальності та швидкого механізму стягнення.

4. Нарахування бойових виплат порушниками та дезертирами, тисячі відмовників отримують по 100 тисяч бойових виплат.

Мушу відмітити, що ці питання дійсно критично важливі та вирішувати їх гостро необхідно.

Читайте також: Правда у державі — це не чиєсь особисте — вона належить усім

Але ось чому цей законопроєкт шкідливий і не буде працювати на визначені цілі:

1. Під час масової мобілізації, коли багато військовослужбовців не мають мінімальної підготовки та компетентних командирів, зазначені порушення військової дисципліни чинять тисячі військовослужбовців, і переважна більшість — через об'єктивні причини. Більшість порушників, які проявили слабкість або стали жертвами обставин, можуть потрапити під суд і залишать фронт, хоча могли б воювати, якби хтось вивчив їхні проблеми. У березні — травні в ОТУ "Північ" (командувач — генерал Д. Красильников), було понад 1000 "відмовників", але проаналізувавши ситуацію, Красильников поставив ВСП Луганської області завдання по роботі з людьми, внаслідок чого усі ці люди після грамотних дій ВСП протягом кількох тижнів повернулись у стрій, під суд віддали з 1000 порушників тільки 10, які були визнані справді недобросовісними.

Влада не подумала, що в Україні відсутня... військова юстиція! У нас немає військових судів. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції

2. А хто буде розслідувати та виносити вироки по тисячах тяжких кримінальних справ? Влада не подумала, що в Україні відсутня... військова юстиція! У нас немає військових судів. Військова служба правопорядку не має повноважень поліції. Проводити слідство на фронті під час активних бойових дій щодо озброєних людей мають також озброєні військовослужбовці, оскільки їм треба фактично ставати активними учасниками бойових дій, постійно ризикувати життям, виїжджати на бойові позиції. А як інакше встановити факти? ДБР та ОГПУ зараз просто не мають таких функцій та таких повноважень. Без спеціалізованих військових судів вироки будуть зависати тривалий час, а цивільні суди будуть виправдовувати багатьох з тих, кого захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе опрацювати цей вал криміналу.

3. В ЗСУ відсутня система післяопераційного аналізу за стандартом НАТО, тобто якісна та швидка експертиза командних рішень, і тому визначити, які події обумовлені діями противника, а які обумовлені злочинними намірами у більшості випадків просто неможливо. В таких умовах відповідальність за порушення наказів значно підвищить кількість брехні в оцінці ситуації, і знизить відповідальність, бо тепер дурні накази можна буде прикривати кримінальною справою, а спотворення даних можна пояснити товаришам бажанням урятувати особовий склад від незаслуженого покарання.

Без спеціалізованих військових судів вироки будуть зависати тривалий час, а цивільні суди будуть виправдовувати багатьох з тих, кого захочуть покарати новим законом, оскільки слідство не зможе опрацювати цей вал криміналу

4. Головна проблема командирів ЗСУ — це не наявність кримінального покарання для порушників дисципліни та "відмовників", а неможливість швидко їх позбутися з підрозділу! Автори законопроєкту не звернули увагу на цей ключовий момент. Бо поки вирок не вступить у законну силу, усі ці порушники будуть продовжувати рахуватись у частині, і можуть ще й повернутись у разі виправдання. Тобто з командирів та з колективів не знімається основний тягар.

Читайте також: У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун

Що робити?

1. Необхідно створити повноцінну військову юстицію — ВСП має отримати повноваження військової поліції, мають бути створені військові суди та воєнна прокуратура та слідство (з військовослужбовців), як це було у 2014-2019 роках.

2. До того, як висунути мобілізованим непідготовленим людям звинувачення, для початку їх треба направити у фільтраційний підрозділ для дізнання, у більшості випадків після розбору ситуації покарання не потрібно. А для злісних порушників треба створити дисциплінарні підрозділи на фронті, щоб ті, хто справді зраджує товаришів, не відсиджувались у тилу у камері, а знаходились на фронті та займались важкою працею, наприклад, на будівництві оборонних споруд, і ризикували разом з усіма на другій лінії.

Кримінальні справи мають порушуватись тільки якщо післяопераційний аналіз та висновки учасників операції вкажуть на злочинний характер дій певних військовослужбовців. Бо велика кількість недосвідчених або не відповідних своїм посадам командирів — це не менша загроза ніж невиконання їхніх наказів

3. Запровадити у ЗСУ After action review - післяопераційний аналіз, за стандартом ТС25-20 армії США. В армії має будуватись довіра, командирів треба навчати на помилках, а не карати за будь-що. Кримінальні справи мають порушуватись тільки якщо післяопераційний аналіз та висновки учасників операції вкажуть на злочинний характер дій певних військовослужбовців. Бо велика кількість недосвідчених або не відповідних своїм посадам командирів — це не менша загроза ніж невиконання їхніх наказів.

4. Спростити процедури відрахування та переводу військовослужбовців з підрозділу до фільтраційного підрозділу за наказом командира. На період службового розслідування військовослужбовець позбавляється усіх додаткових виплат, які мають компенсуватись якщо його провини нема і він повертається у стрій. Якщо ж порушується кримінальна справа, військовослужбовець позбавляється усіх виплат.

5. Будь-які покарання не зможуть зробити армію боєздатною, якщо не буде негайно запроваджена інтенсивна система бойової підготовки, не менше 8 тижнів для солдата, та 4 тижнів для сержанта. Неприпустимо, що держава намагається карати кримінальними термінами у 12 років громадян, але не здатна забезпечити навіть два тижні початкової військової підготовки для значної частини мобілізованих. Боєздатність — це не тюрма, це довіра, побратимство та лідерство.

Будь-які покарання не зможуть зробити армію боєздатною, якщо не буде негайно запроваджена інтенсивна система бойової підготовки, не менше 8 тижнів для солдата, та 4 тижнів для сержанта. Неприпустимо, що держава намагається карати кримінальними термінами у 12 років громадян, але не здатна забезпечити навіть два тижні початкової військової підготовки для значної частини мобілізованих. Боєздатність — це не тюрма, це довіра, побратимство та лідерство

Якщо президент Зеленський підпише цей небезпечний законопроєкт 8271, він не просто не буде виконуватись, навпаки, він посилить брехню у звітності та різко зменшить керованість та організацію військ. Але закон про посилення дисципліни гостро потрібний, тому треба після ветування негайно ухвалити більш досконалий закон.

Якщо питання посилення дисципліни в армії справді цікавить когось у керівництві країни, і це не чергова показуха, я готовий більш докладно та з прикладами доповісти цю ситуацію у будь-якому кабінеті, щоб уникнути повторення таких помилок. Ті народні депутати, які натиснули кнопки за цей закон, мають самі попрохати президента про перегляд свого законопроєкту, якщо, звичайно, поважають своїх виборців військовослужбовців.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.