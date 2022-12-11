Кому збрехав президент Зеленський про російський напад?

5 грудня президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial times, що Україна була не готова до нападу РФ, оскільки західні країни ніколи не надавали розвідувальні дані про напад Росії: Заява сенсаційна, адже це повністю суперечить не тільки фактам, які бачив увесь світ, але й попередній заяві самого Зеленського з цього приводу.

16 серпня в інтерв'ю Washington post Зеленський сказав абсолютно протилежне — що він отримав дані про вторгнення в кінці 2021-го року.

Ці дві заяви повністю розбігаються одна з одною. Тобто комусь президент сказав правду, а комусь збрехав.

Але головне питання, яке моральне право має Зеленський брехати народу України, який веде страшну війну.

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Як можна було на очах усього світу чотири місяці отримувати майже щоденні заяви керівників країн НАТО про неминучий напад Росії, як можна чотири місяці щоденно дивитись супутникові знімки російських військ, і казати сьогодні, що про війну не попереджали?

Зеленський створює собі версію для виборчої кампанії, бо розуміє, що доведеться відповідати за провал у підготовці до нападу та загибель десятків тисяч людей через його бездіяльність

Західна розвідка багаторазово попереджала Зеленського про російський напад, це легко згадати.

Як з'ясувалось, ЦРУ ще у середині січня повідомило, що атака почнеться на Гостомель.

Зрештою, сам начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив публічно 21 листопада 2021-го року, що Росія нападе у січні-лютому.

Які ще попередження потрібні, якщо наша власна розвідка на весь світ про це каже?

Єрмак створює алібі у суді від звинувачення у навмисному сприянню російській агресії під виглядом політики "безстрокового перемир'я" та повної відсутності закупівлі снарядів за три роки

То чому Зеленський бреше?

Які версії?

Зеленський створює собі версію для виборчої кампанії, бо розуміє, що доведеться відповідати за провал у підготовці до нападу та загибель десятків тисяч людей через його бездіяльність?

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Єрмак створює алібі у суді від звинувачення у навмисному сприянню російській агресії під виглядом політики "безстрокового перемир'я" та повної відсутності закупівлі снарядів за три роки?

Заяви Зеленському пише російська агентура в його оточенні, яку він призначив на вищі посади в СБУ, ОП та комітет з розвідки — Демченко, Кулініч, Баканов, Наумов, Татаров?

Сподіваюсь, президент Зеленський ще раз провести пресконференція, куди я зміг би зайти та задати у прямому етері необхідні питання, яких у народу України до президента багато. Досить ухилятись від гострих запитань та спілкування з журналістами.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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