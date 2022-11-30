Рік тому, 26 листопада відбулась відома пресконференція, на якій я поставив питання президенту Зеленському, чому він незаконно, в порушення закону про люстрацію, призначив на найвищий пост — начальника Комітету з розвідки при президенті України російського агента Руслана Демченко. На питання Зеленський не відповів, не пояснив чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії, і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити — у російських ЗМІ ніяких критичних згадок щодо Демченка ні до після тієї пресконференції не було взагалі, бо він для них свій.

У Путіна руки в крові українців, він вбивця. У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун

Моє питання, яке залишилось без відповіді, зараз показує чому:

- не було проведено розгортання територіальної оборони;

- не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;

- не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, здані без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили "коридор у Крим";

- не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу.

- не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;

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- не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;

- не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі "Укроборонпром" подарував Росії завод який виробляв приціли на "Стугни", в Гостомелі залишили на знищення "Мрію";

- за три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, не закуплений жоден ПТРК "Стугна";

- колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян — хоча про це писали до початку війни.

Ось чому Зеленський продовжував брехати про "шашлики на травневі свята". А багатомісячні попередження країн НАТО про напад з боку Зеленський та його Слуги називали провокаціями й замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно.

А що ж Демченко після початку війни? Де ж поділась та людина, яка була для Зеленського незамінною та здала усі операції української розвідки проти РФ, який повідомляв, що нападу не буде?

Зеленський і зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який "проґавив" російський напад і підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, нема його і на фронті

Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету з розвідки України Демченко не користувався довірою країн НАТО, з ним не хотів спілкуватись жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим, формально його відсторонили від посади у червні, але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії з громадянства при президенті України. Зеленський і зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який "проґавив" російський напад і підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, нема його і на фронті.

Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань, президент удає, ніби російський напад був несподіваним.

Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади.

Дуже цинічно, що Зеленський звинуватив мене на пресконференції, ніби якісь українські військові загинули через мої дописи. Хто саме, жодних імен він не назвав, ніяких розслідувань, ніяких фактів не представив. Брехати для президента звично. А через брехню Зеленського загинули десятки тисяч, і їх імена відомі, багато тисяч імен...

У Путіна руки в крові українців, він вбивця.

У Зеленського в крові гаманець та язик. Він брехун.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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