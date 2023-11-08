Чорна п'ятниця та безпека: як захистити свої дані під час онлайн-шопінгу

Величезні знижки в магазинах, можливість придбати товари набагато дешевше, ніж зазвичай, атмосфера ажіотажу — фактори, які спонукають купувати навіть тих, хто неохоче розлучається із грошима. Останніми роками все більше покупців віддають перевагу шопінгу в інтернеті, заздалегідь складаючи листи бажань, адже це комфортно, зручно і позбавляє необхідності юрмитись у чергах.

Безліч українських інтернет-магазинів формують із нагоди Black Friday привабливі пропозиції, які справді допомагають суттєво економити. Проте разом із покупцями та продавцями в цей період активізуються… шахраї. Користуючись ажіотажем і тим, що покупцям потрібно ухвалювати рішення дуже швидко, зловмисники розробляють витончені схеми обману. Але хороша новина полягає в тому, що захистити свої дані під час онлайн-шопінгу можна: подробиці читайте нижче.

Чому важливим є протокол безпеки сайту?

Протокол — це низка правил щодо обміну даними між браузером і сервером. HTTP — звичайний протокол, який передає введену користувачем інформацію у відкритому вигляді. За такої передачі номер картки з контрольним кодом можуть перехопити шахраї й використовувати з метою наживи.

HTTPS — це захищена версія протоколу HTTP. Тому завжди звертайте увагу на те, які значення відображаються у вебпереглядачі перед адресами сайтів — http:// чи https://. Другий варіант означає, що сайт є надійнішим і зловмисники не можуть отримати персональних даних клієнтів.

Що таке SSL-сертифікат і як він захищає персональні дані?

SSL-сертифікат захищає дані, які передають через інтернет. Зрозуміти, що магазин є безпечним, можна, якщо в браузері перед адресою сайту відображається HTTPS. Якщо покупець, наприклад, купив косметику через сайт із SSL-сертифікатом і шахраям гіпотетично вдалося перехопити протокол, вони не зможуть його розшифрувати, адже побачать не конкретні платіжні дані, а набір незрозумілих символів.

Декілька важливих порад, які захистять вас під час інтернет-шопінгу протягом Чорної п'ятниці

Самоочевидні, хоча і прості правила безпеки найефективніше захищають від шахраїв. Нагадаємо їх вам ще раз.

Не передавайте нікому дані банківської картки, передусім CVV-код і пін-код.

Купуйте лише в надійних інтернет-магазинах, які мають позитивну репутацію та давно працюють. Якщо маєте справу з маловідомим продавцем, краще оплачуйте покупку післяплатою.

Уважно перевіряйте правильність назви сайту, який ви шукаєте. Часто трапляється, що один непомітний символ на панелі адреси може означати, що це фішинговий сайт.

І нарешті, ніколи не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, які б нечувані вигоди вони не обіцяли. Сподіваємося, поради були корисними й Чорна п'ятниця принесе вам лише приємні враження та чудові покупки!