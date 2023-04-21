Чорна п'ятниця у Sport Life!
Поспішай, адже Sport Life - це понад 100 спортивних та розважальних басейнів, з багаторівневим очищенням води
Тренуйся у просторих тренажерних залах з ультрасучасним американським обладнанням.
Займайся йогою, танцями, TRX, сайклом та пілатесом. У Sport Life величезна кількість групових програм.
Для маленьких відвідувачів дитячі та басейни для немовлят. Клуби з програмами розвитку для дітей від 3 до 13 років.
(Переходь на сайт за подробицями) https://sportlife.ua/uk/discounts/black-friday/?utm_source=espreso.tv&utm_medium=press&utm_campaign=Friday-Apr-2023
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