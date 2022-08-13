Чорногорія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

Про це повідомляє МЗС Чорногорії.

Повідомляється, що діяльність російського дипломата суперечить статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Згідно з частиною першою цієї статті, держава перебування може у будь-який час оголосити когось із членів дипломатичного персоналу представництва персоною нон ґрата без зобов'язань мотивувати своє рішення.

Про це рішення12 серпня повідомили російському послу Владиславу Масленікову. Згаданий дипломат має залишити Чорногорію протягом семи днів.

Нагадаємо, парламент Чорногорії засудив війну РФ проти України і вимагає росіян негайно припинити військові дії

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