Парламент Чорногорії засудив війну РФ проти України і вимагає росіян негайно припинити військові дії
У суботу, 30 липня, парламентарі Чорногорії ухвалили резолюцію щодо воєнної агресії Росії проти України і засудили російське вторгнення, яке спрямоване проти українського суверенітету й територіальної цілісності, цивільного населення й майна
Про це повідомляє видання Pobjeda.
Резолюцію підтримали 55 із 77 депутатів, проти висловились 18, ще троє – утримались під час голосування.
Документ засуджує відкритий акт агресії та військове вторгнення збройних сил РФ в Україну як незалежну і міжнародно визнану державу.
Парламент Чорногорії звернувся до російської влади з вимогою негайно припинити війну, яка "прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, знищує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, насамперед цивільного населення".
Також чорногорські депутати просять ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації й держави, особливо з ЄС і НАТО, використати "всі можливі дипломатичні, політичні й економічні засоби для стримування Російської Федерації від продовження її агресивних дій на території України".
Вони також звертаються до свого уряду та всіх політичних і соціальних груп з проханням "беззастережно, відкрито й одностайно засудити цей акт агресії, наскільки якого будуть непередбачуваними для безпеки й миру Європи та світу".
Резолюція висловлює повну підтримку всім ухваленим на рівні Європейського Союзу та країнами-партнерами заходам для стримування Росії, а також готовність Чорногорії повністю їх виконувати на основі принципу справедливості й необхідності встановити мир.
"Скупщина Чорногорії висловлює своє найглибше співчуття народу України, який нині постав перед найбільш серйозними викликами й стражданнями з часів Другої світової війни, і закликає громадян, державні установи й громадські організації виявити солідарність і надати всі можливі форми гуманітарної підтримки", – йдеться в ухваленому документі.
- Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що влада країни заморозила майно двох громадян Росії у рамках санкцій Європейського Союзу
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