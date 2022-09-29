Чорногорія оголосила шістьох російських дипломатів персонами нон ґрата

Про це йдеться в заяві МЗС Чорногорії у твіттері.

Як зазначено в повідомленні, 6 дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованих у Чорногорії, оголошено персонами нон ґрата "через діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини та відносинам взаємної вдячності та поваги між двома країнами".

У МЗС Чорногорії не уточнили, про кого саме йдеться.

У російському МЗС відреагували на цю заяву, сказавши, що "РФ відповість на висилку російських дипломатів із Чорногорії". Наразі не уточнивши, як саме.

Раніше 29 вересня стало відомо, що в Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві. Серед них було, зокрема, шість російських дипломатів і 30 громадян РФ.

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