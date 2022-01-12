"Чорноморець" оголосив про трансфер футболіста збірної Словенії
Словенський вінгер Руді Пожег став гравцем одеського "Чорноморця"
Про це повідомляє офіційний Instagram "Чорноморця".
Руді Пожег підписав з "Чорноморцем" контракт до 2023 року. Скільки одесити заплатили словенському "Марібору", де вінгер був капітаном, не повідомляється.
Футболіст розпочав професійну кар'єру в "Домжалі", виступав також за "Целе". З літа 2019 року був гравцем "Марібора". У цьому сезоні провів 21 матч, забив 1 гол і віддав 3 асисти.
Провів 1 зустріч у складі збірної Словенії, де дебютував у 2018 році. Має 37 матчів за молодіжні збірні.
Пожег виступає на позиції лівого вінгера, також може зіграти у центрі та нижче по флангу.
SMM-ники "Чорноморця" знову презентували новачка у застарілому дизайн-стилі, що сильно повеселило фанатів у коментарях.
- 11 січня одеський "Чорноморець" неоднозначно презентував вболівальникам Дугласа Бергквіста, який став новим гравцем команди.
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