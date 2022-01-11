Фотошоп дня: "Чорноморець" неоднозначно презентував свого нового футболіста
Одеський "Чорноморець" неоднозначно презентував вболівальникам Дугласа Бергквіста, який став новим гравцем команди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Працівники "Чорноморця" взяли фото Бергквіста зі старого клубу і абияк зафарбували футболку в кольори "Чорноморця". У дописі smm-фахівець зробив відсилку до серіалу "Гра в кальмара" - екскомандою захисника є шведський "Кальмар".
"Чотири приголосні у прізвищі поспіль - це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора. Дуглас перейшов до "Чорноморця" зі шведського "Кальмара". Гра почалася! Червоний - стій. Зелений - теж стій. Чорно-синій - йди!", - йдеться у дописі.
Дуглас Бергквіст перейшов у "Чорноморець" на правах вільного агента. Раніше грав за англійські КПР, "Ексетер", "Олдершот", "Фарнброу", норвезький "Естерсунд" і польську "Арку".
Transfermarkt оцінює 28-річного центрального захисника у 500 тис. євро.
- 30 грудня новим головним тренером "Чорноморця" став Роман Григорчук.
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