Фотошоп дня: "Чорноморець" неоднозначно презентував свого нового футболіста

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Працівники "Чорноморця" взяли фото Бергквіста зі старого клубу і абияк зафарбували футболку в кольори "Чорноморця". У дописі smm-фахівець зробив відсилку до серіалу "Гра в кальмара" - екскомандою захисника є шведський "Кальмар".



"Чотири приголосні у прізвищі поспіль - це заявка на успіх для будь-якого футбольного коментатора. Дуглас перейшов до "Чорноморця" зі шведського "Кальмара". Гра почалася! Червоний - стій. Зелений - теж стій. Чорно-синій - йди!", - йдеться у дописі.



Дуглас Бергквіст перейшов у "Чорноморець" на правах вільного агента. Раніше грав за англійські КПР, "Ексетер", "Олдершот", "Фарнброу", норвезький "Естерсунд" і польську "Арку".



Transfermarkt оцінює 28-річного центрального захисника у 500 тис. євро.



30 грудня новим головним тренером "Чорноморця" став Роман Григорчук.