"Чорноморець" повідомив, де гратиме матчі чемпіонату України
Генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра розповів, що одеська команда гратиме у Ковалівці матчі наступного сезону УПЛ
Про це повідомляє FanDay.
У "Чорноморці" розуміють, що не зможуть грати УПЛ в Одесі.
"На жаль, ми розуміємо, що цього не буде. Як резервний ми заявили стадіон "Колос" у Ковалівці. Ми маємо грати там, де це припустимо у сьогоднішніх реаліях", - сказав генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра.
Ковалівка - це село у Київській області. Стадіон "Колос" вміщує 5050 глядачів. Є домашньою ареною однойменної команди з Київщини.
- "Динамо" планує проводити домашні матчі чемпіонату України в Києві, а "Шахтар" - у Львові.
- Чемпіонат України з футболу розпочнеться 23 серпня.
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