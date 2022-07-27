"Чорноморець" повідомив, де гратиме матчі чемпіонату України

Про це повідомляє FanDay.

У "Чорноморці" розуміють, що не зможуть грати УПЛ в Одесі.

"На жаль, ми розуміємо, що цього не буде. Як резервний ми заявили стадіон "Колос" у Ковалівці. Ми маємо грати там, де це припустимо у сьогоднішніх реаліях", - сказав генеральний директор "Чорноморця" Анатолій Місюра.

Ковалівка - це село у Київській області. Стадіон "Колос" вміщує 5050 глядачів. Є домашньою ареною однойменної команди з Київщини.

"Динамо" планує проводити домашні матчі чемпіонату України в Києві, а "Шахтар" - у Львові.

Чемпіонат України з футболу розпочнеться 23 серпня.

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